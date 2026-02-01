https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах - РИА Новости, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
Туристу, у которого появились симптомы вирусной инфекции после посещения стран, где есть вирус Нипах, необходимо связаться с медиками по телефону, а не ходить в РИА Новости, 01.02.2026
индия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
здоровье - общество
общество
индия
россия
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
РИА Новости: туристам с симптомами вируса Нипах посоветовали звонить медикам
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Туристу, у которого появились симптомы вирусной инфекции после посещения стран, где есть вирус Нипах, необходимо связаться с медиками по телефону, а не ходить в поликлинику самому, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец.
Ранее Компанец рассказала РИА Новости, что симптомы вируса Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ, и определить его можно только с помощью анализов.
"Если появились первые признаки (в поездке - ред.), лучше сразу обращаться к врачу. Анализы делают и в Индии
, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы. Ведь это может быть не только Нипах, это могут быть и другие инфекции. Главное - сказать об этом врачам, чтобы они приняли какие-то меры", - заявила РИА Новости Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Роспотребнадзор
сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России
не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.