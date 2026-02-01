Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах - РИА Новости, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
Туристу, у которого появились симптомы вирусной инфекции после посещения стран, где есть вирус Нипах, необходимо связаться с медиками по телефону, а не ходить в РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T01:00:00+03:00
2026-02-01T01:00:00+03:00
индия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
здоровье - общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_e7d1cc9c135e6dfe8ff739e4a00f022c.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2071036707.html
https://ria.ru/20260129/virus-2070923513.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070289365_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9d1c32025b9c5fa4b0fd8a3f3194e22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, здоровье - общество, общество
Индия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Здоровье - Общество, Общество
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах

РИА Новости: туристам с симптомами вируса Нипах посоветовали звонить медикам

© REUTERS / CK ThanseerМедики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / CK Thanseer
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Туристу, у которого появились симптомы вирусной инфекции после посещения стран, где есть вирус Нипах, необходимо связаться с медиками по телефону, а не ходить в поликлинику самому, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец.
Ранее Компанец рассказала РИА Новости, что симптомы вируса Нипах схожи с симптомами обычного ОРВИ, и определить его можно только с помощью анализов.
Манго - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности о смертельном вирусе Нипах
29 января, 16:41
"Если появились первые признаки (в поездке - ред.), лучше сразу обращаться к врачу. Анализы делают и в Индии, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы. Ведь это может быть не только Нипах, это могут быть и другие инфекции. Главное - сказать об этом врачам, чтобы они приняли какие-то меры", - заявила РИА Новости Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Медработник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России не зафиксировали завозных случаев вируса Нипах
29 января, 10:38
 
ИндияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала