Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Туристу, у которого появились симптомы вирусной инфекции после посещения стран, где есть вирус Нипах, необходимо связаться с медиками по телефону, а не ходить в поликлинику самому, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец.