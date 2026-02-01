Рейтинг@Mail.ru
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 01.02.2026 (обновлено: 05:10 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/neft-2071501798.html
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России - РИА Новости, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
Возможный удар США по Ирану может привести к резкому скачку цен на нефть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:08:00+03:00
2026-02-01T05:10:00+03:00
в мире
сша
иран
персидский залив
ларри джонсон
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062856490_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b9c05644fe28db5e6fb91eebca6372.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
https://ria.ru/20260120/siriya-2068853288.html
сша
иран
персидский залив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062856490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96e80825a25c739299b7a394ff519563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, персидский залив, ларри джонсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), россия
В мире, США, Иран, Персидский залив, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России

Аналитик Джонсон: удар по Ирану приведет к подорожанию нефти и усилит Россию

© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Возможный удар США по Ирану может привести к резкому скачку цен на нефть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Задумайтесь о последствиях для мировой экономики, если США нанесут удар по Ирану, ведь Иран в этот раз пообещал: "Мы перекроем Ормузский пролив". Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? <…> Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов. <…> А, например, России не мешают экспортировать нефть", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что удар по Ирану крайне негативно скажется на многих странах-импортерах нефти.
"Экономики тех стран, которые зависят от поставок из Персидского залива, окажутся в беде. Есть ли у них стратегические запасы? На сколько их хватит? И вот США угрожают этим. Я предположил, что Трамп, возможно, просто использует свою обычную тактику угроз, но из-за нестабильности на рынках серебра и золота он может не захотеть усиливать непредсказуемость, фактор хаоса. Но если он все же решится, все обернется очень некрасиво", — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам ИРИ в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он пригрозил, что следующая атака будет еще хуже, и призвал не дать этому случиться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 08:00
 
В миреСШАИранПерсидский заливЛарри ДжонсонДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала