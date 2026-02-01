"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Возможный удар США по Ирану может привести к резкому скачку цен на нефть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Задумайтесь о последствиях для мировой экономики, если США нанесут удар по Ирану, ведь Иран в этот раз пообещал: "Мы перекроем Ормузский пролив". Примерно 45 процентов мировой добычи нефти проходит через Персидский залив. Что произойдет с мировой экономикой при почти 50-процентном сокращении объемов поставок нефти? <…> Цена на нефть, вероятно, повысится примерно до 150-200 долларов. <…> А, например, России не мешают экспортировать нефть", — отметил он.
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что удар по Ирану крайне негативно скажется на многих странах-импортерах нефти.
"Экономики тех стран, которые зависят от поставок из Персидского залива, окажутся в беде. Есть ли у них стратегические запасы? На сколько их хватит? И вот США угрожают этим. Я предположил, что Трамп, возможно, просто использует свою обычную тактику угроз, но из-за нестабильности на рынках серебра и золота он может не захотеть усиливать непредсказуемость, фактор хаоса. Но если он все же решится, все обернется очень некрасиво", — добавил эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам ИРИ в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он пригрозил, что следующая атака будет еще хуже, и призвал не дать этому случиться.