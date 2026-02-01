В ГД внесли проект об обязательной видеофиксации сделок с недвижимостью

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обязать нотариусов фиксировать на видео все сделки с недвижимостью.

Как отметили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение палаты парламента 1 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне при удостоверении всех сделок, связанных с недвижимым имуществом, обязанность нотариуса использовать средства видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой по согласованию с Минюстом России", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что срок хранения таких материалов должен быть предусмотрен с учетом сроков давности уголовного преследования, так как они могут послужить доказательствами совершения преступлений.

Авторы инициативы подчеркивают, что, по данным исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", с 2019 года число преступлений, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, превысило 40 тысяч. Они добавили, что судебная практика содержит множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, граждане полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. По их словам, такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий.

"При этом многие граждане, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, испытывают сложности с прочтением документов мелким шрифтом, могут страдать ухудшением памяти или иными сложностями в восприятии происходящих с ними действий. Данные граждане обладают полной дееспособностью, но все равно имеют высокий риск стать жертвой мошеннических действий. В то же время на практике оспорить такую сделку, совершенную в присутствии нотариуса, представляется крайне затруднительным", - говорится в пояснительной записке.

Парламентарии уверены, что принятие инициативы должно снизить число случаев мошеннических действий с участием граждан, которые могут в полной мере не осознавать сути совершаемой сделки.