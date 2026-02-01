Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Собственник квартиры в России не будет уплачивать налог от ее продажи, если он владел этой квартирой менее года - по праву наследства, когда одному человеку перешли все доли квартиры, рассказал РИА Новости юрист Борис Павлов.

Он разобрал пример с квартирой, которая была приватизирована на троих, одна доля в собственности у нынешнего собственника находилась более 10 лет, вторая доля была им унаследована более 6 лет назад, а третья – менее года назад. Таким образом, наследник – теперь единоличный собственник квартиры - владел долями в течение разного периода времени и сейчас принял решение продать квартиру.

По словам Павлова, при условии, что недвижимость была в собственности в течение минимального предельного срока владения, при продаже квартиры собственник освобождается от налогообложения.

"В законодательстве предусмотрено условие, когда срок владения недвижимостью определяется не конечной датой регистрации, а с момента первой регистрации собственником доли в недвижимости, впоследствии получившим в квартире все доли", - отметил юрист.

В 2019 по этому вопросу дал разъяснение Минфин России, подтвердив обоснованность такой практики - если имущество находилось в собственности налогоплательщика более минимального срока владения с даты первоначальной госрегистрации, то доход от ее продажи не подлежит обложению НДФЛ, напомнил он.

Павлов уточнил, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ , собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, поэтому решение собственника о продаже как доли такой квартиры, так и ее целиком, имеют равнозначные последствия.