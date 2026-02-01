Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/nalog-2071503123.html
Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры
Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры - РИА Новости, 01.02.2026
Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры
Собственник квартиры в России не будет уплачивать налог от ее продажи, если он владел этой квартирой менее года - по праву наследства, когда одному человеку... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:26:00+03:00
2026-02-01T05:26:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_245:0:3886:2048_1920x0_80_0_0_88ce41040d77dd0c43f31b74530a8ab1.jpg
https://ria.ru/20251018/zaveschanie-2049019932.html
https://ria.ru/20250305/nalog-1892398220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/53/408455348_700:0:3431:2048_1920x0_80_0_0_fb6229ed81432452126bc3f8492908d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Юрист назвал случаи, когда собственник не платит налог при продаже квартиры

РИА Новости: при продаже квартиры наследник не будет платить НДФЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жилые дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Собственник квартиры в России не будет уплачивать налог от ее продажи, если он владел этой квартирой менее года - по праву наследства, когда одному человеку перешли все доли квартиры, рассказал РИА Новости юрист Борис Павлов.
Он разобрал пример с квартирой, которая была приватизирована на троих, одна доля в собственности у нынешнего собственника находилась более 10 лет, вторая доля была им унаследована более 6 лет назад, а третья – менее года назад. Таким образом, наследник – теперь единоличный собственник квартиры - владел долями в течение разного периода времени и сейчас принял решение продать квартиру.
Посетитель у входа в нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию
18 октября 2025, 02:15
По словам Павлова, при условии, что недвижимость была в собственности в течение минимального предельного срока владения, при продаже квартиры собственник освобождается от налогообложения.
"В законодательстве предусмотрено условие, когда срок владения недвижимостью определяется не конечной датой регистрации, а с момента первой регистрации собственником доли в недвижимости, впоследствии получившим в квартире все доли", - отметил юрист.
В 2019 по этому вопросу дал разъяснение Минфин России, подтвердив обоснованность такой практики - если имущество находилось в собственности налогоплательщика более минимального срока владения с даты первоначальной госрегистрации, то доход от ее продажи не подлежит обложению НДФЛ, напомнил он.
Павлов уточнил, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, поэтому решение собственника о продаже как доли такой квартиры, так и ее целиком, имеют равнозначные последствия.
"В нашем случае – это отсутствие обязанности в уплате налога, при совершении сделки купли-продажи. При этом правила статьи 250 ГК РФ, установленные к продаже долей в праве долевой совместной собственности, тут не подлежат применению, поскольку собственник является уже единоправным владельцем", - заключил юрист.
Налог с продажи квартиры - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Налог на продажу квартиры-2025: как рассчитать, когда можно уменьшить
5 марта 2025, 17:39
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала