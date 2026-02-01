Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет . Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет The Mirror со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK.

"Употребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Красное мясо также связано с этим видом рака. Чем меньше вы его едите, тем ниже риск", — говорится в публикации.

В статье отметили, что переработанным считается любое мясо, которое было обработано для улучшения вкуса или продления срока хранения. К способам переработки относят копчение, вяление, соление, а также использование различных химических консервантов.

В свою очередь, красным мясом называют все виды говядины, свинины, баранины и козьего мяса.

"Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск рака кишечника. Точно известно, что оно является причиной рака", — заключили в статье.