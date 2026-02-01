https://ria.ru/20260201/myaso-2071586553.html
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака - РИА Новости, 01.02.2026
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака
Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет The Mirror со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T20:21:00+03:00
2026-02-01T20:21:00+03:00
2026-02-01T20:21:00+03:00
общество
в мире
здоровье - общество
здоровье
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b97f70a2cde33065e52063d10baf966d.jpg
https://ria.ru/20260130/vrach-2071269538.html
https://ria.ru/20260105/dieta-2066533910.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_571e58f0946190cc859ff87526a3eb81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире, здоровье - общество, здоровье, рак
Общество, В мире, Здоровье - Общество, Здоровье, Рак
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака
Mirror: переработанное и красное мясо повышает риск рака
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости
. Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет The Mirror
со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK.
"Употребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Красное мясо также связано с этим видом рака. Чем меньше вы его едите, тем ниже риск", — говорится в публикации.
В статье отметили, что переработанным считается любое мясо, которое было обработано для улучшения вкуса или продления срока хранения. К способам переработки относят копчение, вяление, соление, а также использование различных химических консервантов.
В свою очередь, красным мясом называют все виды говядины, свинины, баранины и козьего мяса.
"Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск рака кишечника. Точно известно, что оно является причиной рака", — заключили в статье.
Как пишет The Mirror, диетологи рекомендуют полностью отказаться от употребления переработанного и красного мяса для снижения риска рака.