20:21 01.02.2026
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака
Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет The Mirror со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK.
"Употребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Красное мясо также связано с этим видом рака. Чем меньше вы его едите, тем ниже риск", — говорится в публикации.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Хотите умереть?" Мясников жестко отчитал россиян из-за одного препарата
30 января, 15:19
В статье отметили, что переработанным считается любое мясо, которое было обработано для улучшения вкуса или продления срока хранения. К способам переработки относят копчение, вяление, соление, а также использование различных химических консервантов.
В свою очередь, красным мясом называют все виды говядины, свинины, баранины и козьего мяса.
"Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск рака кишечника. Точно известно, что оно является причиной рака", — заключили в статье.
Как пишет The Mirror, диетологи рекомендуют полностью отказаться от употребления переработанного и красного мяса для снижения риска рака.
Девушка с измерительной лентой - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
5 января, 22:19
 
