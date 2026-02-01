Рейтинг@Mail.ru
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
10:33 01.02.2026
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы - РИА Новости, 01.02.2026
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.02.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Под утро минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал минус 21,0 градус, что является самым морозным значением за всю зиму. Это на 9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме самого студеного времени года. В центре столицы, на Балчуге, было минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ - минус 21,2 градуса, в Тушино - минус 21,7 градуса. В Подмосковье самые сильные морозы отмечались в Волоколамске - минус 24,3 градуса", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что минувший январь в Москве стал ровно на два градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, при этом осадков выпало 156% от месячной нормы. И начавшийся февраль поддержал отрицательное отклонение температуры от средних параметров метеостатистики.
Снег на ветке калины в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
