https://ria.ru/20260201/moskva-2071523312.html
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы - РИА Новости, 01.02.2026
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:33:00+03:00
2026-02-01T10:33:00+03:00
2026-02-01T10:33:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_bde98f8c904baa0469f6fc4ddbfafc25.jpg
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d80cc9bb4ccd4abd8002c1f1e17b541d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы
Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы