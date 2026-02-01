Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Небольшой снег, плотный ледяной ветер и до минус 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, температура будет ощущаться как минус 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что из-за такого плотного холодного ветра будет казаться, что на улице минус 25 градусов. Сработает балтийский синдром, распространенный в приморских городах, где из-за повышенной влажности и сильного ветра всегда следует реакция на ощущаемую температуру, которая кажется значительно более низкой, чем на самом деле. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.