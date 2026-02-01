Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мошенники стали использовать тему сильных снегопадов - под видом сотрудников ЖКХ они пытаются обмануть россиян, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

"Аналитики "МТС Защитник" обнаружили новую мошенническую схему, связанную с обильными снегопадами в России . Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные", - сказал Бийчук.

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 16.5 % Пытались, но не смогли 77.5 % Никогда с ними не сталкивался/лась 6 % Проголосовать

Как рассказал эксперт, мошенники совершают звонки по широкой базе в тех регионах, в которых в последнее время происходят обильные снегопады. Они рассказывают тревожные истории, чтобы создать ощущение срочности и проблемы, однако основная цель - убедить человека назвать "контрольный код" якобы для "подтверждения заявки", который на самом деле нужен для доступа к банковской карте или подтверждения несанкционированного платежа.

Злоумышленники манипулируют беспокойством за свой дом, а в условиях плохой погоды люди теряют бдительность и готовы довериться тем, кто обещает быструю помощь.