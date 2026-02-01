Рейтинг@Mail.ru
10:50 01.02.2026
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Мошенники стали использовать тему сильных снегопадов - под видом сотрудников ЖКХ они пытаются обмануть россиян, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов... РИА Новости, 01.02.2026
2026
россия, мтс, общество, мошенники, мошенничество, погода
Россиян предупредили о новой уловке мошенников

РИА Новости: в МТС рассказали об использовании мошенниками темы с уборкой снега

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мошенники стали использовать тему сильных снегопадов - под видом сотрудников ЖКХ они пытаются обмануть россиян, рассказал РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
"Аналитики "МТС Защитник" обнаружили новую мошенническую схему, связанную с обильными снегопадами в России. Мошенники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить конфиденциальные данные", - сказал Бийчук.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:76060
11 февраля 2025, 13:50
Как рассказал эксперт, мошенники совершают звонки по широкой базе в тех регионах, в которых в последнее время происходят обильные снегопады. Они рассказывают тревожные истории, чтобы создать ощущение срочности и проблемы, однако основная цель - убедить человека назвать "контрольный код" якобы для "подтверждения заявки", который на самом деле нужен для доступа к банковской карте или подтверждения несанкционированного платежа.
Злоумышленники манипулируют беспокойством за свой дом, а в условиях плохой погоды люди теряют бдительность и готовы довериться тем, кто обещает быструю помощь.
"Чтобы не стать жертвой подобной схемы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы никогда не запрашивают по телефону коды из смс, пароли или данные карт. Если вам нужна помощь с уборкой снега, обращайтесь только по официальным телефонам управляющей компании или городских служб", - отметил Бийчук.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь
2 января, 11:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
