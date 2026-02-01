Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута - РИА Новости, 01.02.2026
13:45 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/moldaviya-2071544578.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута - РИА Новости, 01.02.2026
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута
Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что недавний блэкаут в республике выявил не только технические проблемы энергосистемы, но и провал... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:45:00+03:00
2026-02-01T13:45:00+03:00
в мире
молдавия
украина
кишинев
ион чебан
владимир филат
газпром
молдавия
украина
кишинев
в мире, молдавия, украина, кишинев, ион чебан, владимир филат, газпром
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Ион Чебан, Владимир Филат, Газпром
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил власти в сокрытии причин блэкаута

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что недавний блэкаут в республике выявил не только технические проблемы энергосистемы, но и провал государственного управления и публичной коммуникации.
В субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции
31 января, 20:45
"Министерство энергетики заявило, что ответственность лежит на Украине, Moldelectrica сослалась на изморозь и неблагоприятные погодные условия, Ukrenergo официально опровергло эти версии и указало, что авария началась на нашей стороне - на линии Исакча (RO–MD), а правящая партия и её публичные рупоры возложили вину на Россию. Власти либо сознательно ввели общество в заблуждение, либо продемонстрировали элементарную техническую неграмотность", - написал политик в своем Telegram-канале.
Филат также заявил, что общество стало объектом попытки упростить и политизировать объяснение произошедшего.
"Гражданам была предложена примитивная манипуляция - списать всё на погоду или войну, лишь бы не поднимать вопрос о хрупкой и декларативной энергетической устойчивости. Где инвестиции? Десятки миллионов евро были направлены на так называемую энергетическую независимость. Как получилось, что в 2026 году региональное колебание всё ещё выключает светофоры и парализует медицинские учреждения", – выразил он удивление.
Политик подчеркнул, что техническая несостоятельность была усугублена масштабным провалом коммуникации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Молдавии назвали причину отключения света
31 января, 15:35
"Если государство не в состоянии обеспечить электроэнергию, оно обязано как минимум обеспечить правдивую и последовательную информацию. Сегодня Республика Молдова оказалась в темноте как в буквальном, так и в институциональном смысле", - добавил Филат.
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон
30 января, 15:40
 
В миреМолдавияУкраинаКишиневИон ЧебанВладимир ФилатГазпром
 
 
