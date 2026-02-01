Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута

КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что недавний блэкаут в республике выявил не только технические проблемы энергосистемы, но и провал государственного управления и публичной коммуникации.

"Гражданам была предложена примитивная манипуляция - списать всё на погоду или войну, лишь бы не поднимать вопрос о хрупкой и декларативной энергетической устойчивости. Где инвестиции? Десятки миллионов евро были направлены на так называемую энергетическую независимость. Как получилось, что в 2026 году региональное колебание всё ещё выключает светофоры и парализует медицинские учреждения", – выразил он удивление.