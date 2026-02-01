Рейтинг@Mail.ru
22:11 01.02.2026
На Западе обратились с громким призывом к ЕС из-за произошедшего на Украине
в мире, украина, европа, киев, дмитрий лубинец, петер сийярто, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Дмитрий Лубинец, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Евросоюз
На Западе обратились с громким призывом к ЕС из-за произошедшего на Украине

Балаж Орбан: Брюссель закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей, однако брюссельская элита продолжает закрывать на это глаза, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в соцсети X.
"ЕС продолжает без всяких рациональных оснований вливать деньги в Украину, игнорируя серьезные нарушения прав человека и требуя от европейских граждан расплачиваться за это. Эта политика не способствует достижению мира и не отвечает интересам Европы. Пришло время положить конец этой войне и провоенной политике Брюсселя", — обратился с призывом он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях
Вчера, 13:31
В связи с этим политик отметил, что Киев не готов к вступлению в ЕС даже в среднесрочной перспективе, а также подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает мирные усилия для завершения конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил о смерти закарпатского венгра на территории Украины из-за силовой мобилизации. Министр отметил, что мужчину силой забрали с улицы и хотели призвать в армию, несмотря на заболевание сердца.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины
31 января, 19:54
 
В миреУкраинаЕвропаКиевДмитрий ЛубинецПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
