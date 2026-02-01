https://ria.ru/20260201/mkad-2071528999.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97 километра МКАД, движение затруднено на более чем один километр, обстоятельства... РИА Новости, 01.02.2026
На внутренней стороне 97 км МКАД столкнулись несколько автомобилей