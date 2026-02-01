Рейтинг@Mail.ru
11:40 01.02.2026
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97 километра МКАД, движение затруднено на более чем один километр, обстоятельства... РИА Новости, 01.02.2026
2026
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97 километра МКАД, движение затруднено на более чем один километр, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает столичный дептранс.
"️На внутренней стороне 97 километра МКАД (после съезда №93А) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено более чем на 1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
