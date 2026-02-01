Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что в годы его патриаршества Русская православная церковь духовно укрепилась.

В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.

Дмитрий Чернышенко. "Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием для миллионов верующих - 17-летием со дня интронизации. Годы Вашего первосветительского служения стали временем духовного укрепления Русской православной церкви . Под вашим руководством создаются новые епархии, строятся и восстанавливаются храмы, монастыри, реализуются значимые просветительские, миссионерские и благотворительные проекты, направленные на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и национального культурного наследия", - написал Мишустин , его поздравление зачитал в храме Христа Спасителя зампред правительства России

Премьер-министр также особо отметил деятельность патриарха Кирилла по воспитанию детей и молодежи, возрождению института военного духовенства и упрочнению духовных связей с соотечественниками, проживающими за пределами России.

Дмитрий Чернышенко также поздравил патриарха.

"Для нас огромная честь и ответственность трудиться под вашим духовным началом над проектами, которые возвращают нашему народу духовную опору и историческую память. Этот год - особенный, он объявлен указом президента Годом единства народов России, подчеркивает исключительную важность сплоченности нашего общества, уважения к культурному и духовному наследию страны", - сказал Чернышенко.

Он также поблагодарил патриарха Кирилла за его "постоянное попечение военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семьях".

"Ваши труды по воспитанию детей и молодежи, сохранению традиционных ценностей закладывают фундамент нашей России. Ваш духовный пример, ваша мудрость и бескорыстное служение Богу и людям вдохновляют миллионы верующих. А ваша деятельность способствует укреплению мира, духовному возрождению общества, сохранению нравственных ориентиров. Пусть ваше слово всегда несет свет, мир и надежду сердца людей", - заключил Чернышенко.