Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин
Религия
 
13:53 01.02.2026
Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин
Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.02.2026
Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что в годы его... РИА Новости, 01.02.2026
религия
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
русская православная церковь
россия
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, русская православная церковь
Религия, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Русская православная церковь
Русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле, заявил Мишустин

Мишустин: русская церковь укрепилась при патриархе Кирилле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что в годы его патриаршества Русская православная церковь духовно укрепилась.
В Русской церкви 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Вчера, 13:17
"Примите самые искренние поздравления со знаменательным событием для миллионов верующих - 17-летием со дня интронизации. Годы Вашего первосветительского служения стали временем духовного укрепления Русской православной церкви. Под вашим руководством создаются новые епархии, строятся и восстанавливаются храмы, монастыри, реализуются значимые просветительские, миссионерские и благотворительные проекты, направленные на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и национального культурного наследия", - написал Мишустин, его поздравление зачитал в храме Христа Спасителя зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.
Премьер-министр также особо отметил деятельность патриарха Кирилла по воспитанию детей и молодежи, возрождению института военного духовенства и упрочнению духовных связей с соотечественниками, проживающими за пределами России.
Дмитрий Чернышенко также поздравил патриарха.
"Для нас огромная честь и ответственность трудиться под вашим духовным началом над проектами, которые возвращают нашему народу духовную опору и историческую память. Этот год - особенный, он объявлен указом президента Годом единства народов России, подчеркивает исключительную важность сплоченности нашего общества, уважения к культурному и духовному наследию страны", - сказал Чернышенко.
Путин поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России
Вчера, 13:19
Он также поблагодарил патриарха Кирилла за его "постоянное попечение военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семьях".
"Ваши труды по воспитанию детей и молодежи, сохранению традиционных ценностей закладывают фундамент нашей России. Ваш духовный пример, ваша мудрость и бескорыстное служение Богу и людям вдохновляют миллионы верующих. А ваша деятельность способствует укреплению мира, духовному возрождению общества, сохранению нравственных ориентиров. Пусть ваше слово всегда несет свет, мир и надежду сердца людей", - заключил Чернышенко.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Путин в годовщину интронизации патриарха Кирилла отметил его достижения
Вчера, 13:35
 
Религия Россия Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин Русская православная церковь
 
 
