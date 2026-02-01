https://ria.ru/20260201/milony-2071570179.html
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично посоветовал признанному иноагентом артисту Семену Слепакову вернуться в Россию и начать открыто инвестировать в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T17:23:00+03:00
2026-02-01T17:23:00+03:00
2026-02-01T17:23:00+03:00
россия
москва
виталий милонов
семен слепаков
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично посоветовал признанному иноагентом артисту Семену Слепакову вернуться в Россию и начать открыто инвестировать в развитие новых регионов.
Ранее Life сообщил, что уехавший из России Слепаков
продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах. Уточняется, что за три года он внес на сберегательные вклады 25,7 миллиона рублей под проценты, на чем заработал почти 2 миллиона рублей.
"Пускай Семен перестает стесняться, возвращается в Москву
и начинает открыто инвестировать в развитие наших новых территорий. Глядишь, сможет от клейма иноагента отмыться", - сказал РИА Новости Милонов
.
По словам парламентария, иронично наблюдать, как люди, "предсказывающие и желающие краха российской экономике и нашему государству", тайком занимаются инвестициями в российских банках.
"Это говорит о том, что они либо неискренни в своей публичной позиции и в душе являются закоренелыми патриотами, либо ищут возможность хоть как-то помочь далекой родине и ее финансовой сфере", - добавил он.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.