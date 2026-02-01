Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы

По словам парламентария, иронично наблюдать, как люди, "предсказывающие и желающие краха российской экономике и нашему государству", тайком занимаются инвестициями в российских банках.

"Это говорит о том, что они либо неискренни в своей публичной позиции и в душе являются закоренелыми патриотами, либо ищут возможность хоть как-то помочь далекой родине и ее финансовой сфере", - добавил он.