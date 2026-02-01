Рейтинг@Mail.ru
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы - РИА Новости, 01.02.2026
17:23 01.02.2026
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы - РИА Новости, 01.02.2026
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы
Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично посоветовал признанному иноагентом артисту Семену Слепакову вернуться в Россию и начать открыто инвестировать в... РИА Новости, 01.02.2026
россия
москва
виталий милонов
семен слепаков
россия, москва, виталий милонов, семен слепаков
Россия, Москва, Виталий Милонов, Семен Слепаков
Милонов посоветовал Слепакову начать инвестировать в новые регионы

Милонов посоветовал Слепакову вернуться в Россию и инвестировать в новые регионы

Депутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично посоветовал признанному иноагентом артисту Семену Слепакову вернуться в Россию и начать открыто инвестировать в развитие новых регионов.
Ранее Life сообщил, что уехавший из России Слепаков продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах. Уточняется, что за три года он внес на сберегательные вклады 25,7 миллиона рублей под проценты, на чем заработал почти 2 миллиона рублей.
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
От покинувшего Россию актера-иноагента отказалась семья, сообщили СМИ
19 октября 2025, 14:47
19 октября 2025, 14:47
"Пускай Семен перестает стесняться, возвращается в Москву и начинает открыто инвестировать в развитие наших новых территорий. Глядишь, сможет от клейма иноагента отмыться", - сказал РИА Новости Милонов.
По словам парламентария, иронично наблюдать, как люди, "предсказывающие и желающие краха российской экономике и нашему государству", тайком занимаются инвестициями в российских банках.
"Это говорит о том, что они либо неискренни в своей публичной позиции и в душе являются закоренелыми патриотами, либо ищут возможность хоть как-то помочь далекой родине и ее финансовой сфере", - добавил он.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
Автомобиль Bentley Arnage - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Номера проданного Bentley Галкина* стоили дороже машины
9 октября 2025, 07:26
9 октября 2025, 07:26
 
РоссияМоскваВиталий МилоновСемен Слепаков
 
 
