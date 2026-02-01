https://ria.ru/20260201/mid-2071558533.html
МИД предупредил россиян об участившихся случаях ограбления туристов в Чили
МИД предупредил россиян об участившихся случаях ограбления туристов в Чили
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Нападения грабителей на россиян и других туристов в Чили стали происходить чаще, и это нужно учитывать при планировании поездок в государство, сообщил МИД России.
"В связи с участившимися случаями нападений с целью ограбления на туристов в Чили
, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации, хотели бы обратить внимание соотечественников на следующее: в ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго
, особенно в вечернее и ночное время", - говорится в предупреждении
на сайте министерства.
МИД отметил, что во избежание привлечения внимания преступников не стоит носить драгоценности и другие дорогостоящие предметы.
"В случае нападения важно соблюдать спокойствие, не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия", - подчеркнуло министерство.