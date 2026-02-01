Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/melanya-2071541494.html
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп - РИА Новости, 01.02.2026
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что успех фильма о первой... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T13:27:00+03:00
2026-02-01T13:27:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
меланья трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035321069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_537f9f8093408a1c25d322759f9599fe.jpg
https://ria.ru/20250320/tramp-2006122050.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035321069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c056d1c0452c9e0f45e9c5ec2842b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, кирилл дмитриев, меланья трамп, в мире
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Меланья Трамп, В мире
Дмитриев прокомментировал успех фильма о Меланье Трамп

Дмитриев: успех фильма о Меланье Трамп шокировал левых критиков и СМИ

© AP Photo / Evan VucciПервая леди Меланья Трамп
Первая леди Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что успех фильма о первой леди США Меланье Трамп шокировал левых критиков и традиционные СМИ.
«

"Со зрительской оценкой в 99% оглушительный успех этого документального фильма шокировал левых критиков и традиционные СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Мировая премьера фильма "Меланья" о первой леди США состоялась в пятницу, 30 января.
Первая леди США Мелания Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
FT: Мелании Трамп заплатили 28 миллионов долларов за фильм о ней
20 марта 2025, 09:42
 
СШАРоссияКирилл ДмитриевМеланья ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала