05:50 01.02.2026
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу, заявил Трамп
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика прекратила поставки нефти на Кубу после его разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу, заявил Трамп

Трамп утверждает, что Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика прекратила поставки нефти на Кубу после его разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум.
"Я сказал (Шейнбаум - ред.): "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы отправляли туда нефть". И она не отправляет", - сказал он журналистам.
Трамп выразил мнение, что в результате его шагов на Кубе в настоящее время сложилась очень плохая ситуация, "нет денег и нефти".
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД Кубы заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы США
30 января, 22:25
 
