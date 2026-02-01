https://ria.ru/20260201/meksika-2071504695.html
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Мексика прекратила поставки нефти на Кубу после его разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:50:00+03:00
в мире
куба
сша
мексика
дональд трамп
клаудия шейнбаум
куба
сша
мексика
РИА Новости
2026
Новости
ru-RU
Мексика прекратила поставки нефти на Кубу, заявил Трамп
