"Аннушка уже пролила масло": Зеленскому не сносить головы, заявил Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, говоря о будущем Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.02.2026
