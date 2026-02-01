Рейтинг@Mail.ru
"Аннушка уже пролила масло": Зеленскому не сносить головы, заявил Медведев
14:50 01.02.2026 (обновлено: 17:13 01.02.2026)
"Аннушка уже пролила масло": Зеленскому не сносить головы, заявил Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, говоря о будущем Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.02.2026
россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, михаил булгаков, украина, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Михаил Булгаков, Украина, В мире
© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев процитировал фразу из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, говоря о будущем Владимира Зеленского.
«
"Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Я даже сужу по тому, что коллеги пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло". И, значит, головы ему не сносить", — сказал он в интервью, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Медведев добавил, что Россия скоро одержит победу в боевых действиях на Украине, но главное – предотвратить дальнейший конфликт.
РоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийМихаил БулгаковУкраинаВ мире
 
 
