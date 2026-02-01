https://ria.ru/20260201/mchs-2071584054.html
Велосипедиста из Польши нашли мертвым в якутском селе
Велосипедиста из Польши нашли мертвым в якутском селе
Велосипедиста из Польши нашли мертвым в якутском селе
ЯКУТСК, 1 фев - РИА Новости. Турист из Польши Адам Борейко умер в поселке Хандыга Якутии, его тело обнаружили в гостинице, он планировал доехать на велосипеде до "полюса холода", сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
Отмечается, что польский турист перед поездкой встал на учет в службе спасения республики.
Тур начался 25 января и должен был закончиться 18 февраля 2026 года. Отмечается, что иностранец планировал доехать на велосипеде до Оймякона
, самого холодного населенного пункта в России
.
"Двадцать пятого турист выехал по заданному маршруту. В тот же день он достиг села Тюнгюлю, затем села Чурапча. Через Таттинский улус
доехал вчера, 31 января, в 20.00 часов (2.00 1 февраля мск) до поселка Хандыга, как планировал. Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17.10 (23.10 мск) обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы", - рассказали в пресс-службе.
Из интервью Борейко известно, что он ставил своей целью преодолеть жару, высоту и холод.
Первым этапом было преодолеть жару. Летом 2023 он пересёк Сахару
и горы Высокого Атласа в Марокко
, где температура часто превышала 50 градусов.
Второй этап - высота. В 2024 году он проехал всю Индию
с юга на север до Гималаев
, преодолев несколько перевалов выше 5000 метров.
Третий этап - холод. Целью стало проехать от Якутска
до Оймякона расстояние 914 километров. Это одно из самых холодных мест на Земле
. До Оймякона доехать ему не довелось.