19:50 01.02.2026
Велосипедиста из Польши нашли мертвым в якутском селе
2026-02-01T19:50:00+03:00
2026-02-01T19:50:00+03:00
Велосипедиста из Польши нашли мертвым в якутском селе

МЧС: велосипедист из Польши найден мертвым в якутском селе

© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 фев - РИА Новости. Турист из Польши Адам Борейко умер в поселке Хандыга Якутии, его тело обнаружили в гостинице, он планировал доехать на велосипеде до "полюса холода", сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
Отмечается, что польский турист перед поездкой встал на учет в службе спасения республики.
Тур начался 25 января и должен был закончиться 18 февраля 2026 года. Отмечается, что иностранец планировал доехать на велосипеде до Оймякона, самого холодного населенного пункта в России.
"Двадцать пятого турист выехал по заданному маршруту. В тот же день он достиг села Тюнгюлю, затем села Чурапча. Через Таттинский улус доехал вчера, 31 января, в 20.00 часов (2.00 1 февраля мск) до поселка Хандыга, как планировал. Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17.10 (23.10 мск) обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы", - рассказали в пресс-службе.
Из интервью Борейко известно, что он ставил своей целью преодолеть жару, высоту и холод.
Первым этапом было преодолеть жару. Летом 2023 он пересёк Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, где температура часто превышала 50 градусов.
Второй этап - высота. В 2024 году он проехал всю Индию с юга на север до Гималаев, преодолев несколько перевалов выше 5000 метров.
Третий этап - холод. Целью стало проехать от Якутска до Оймякона расстояние 914 километров. Это одно из самых холодных мест на Земле. До Оймякона доехать ему не довелось.
Заголовок открываемого материала