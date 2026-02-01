Рейтинг@Mail.ru
14:20 01.02.2026
Маск заявил об успехе мер против нелегального использования Starlink

Маск: меры против несанкционированного использования Starlink сработали

© AP PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава корпорации SpaceX Илон Маск утверждает, что меры против несанкционированного использования сети Starlink на Украине сработали.
Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaceX с просьбой оказать содействие в их решении. В воскресенье советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил о введении в стране ограничений на использование Starlink.
Солдаты ВСУ проходят мимо спутникового интернет-приемника Starlink - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
На Украине ввели ограничения на использование Starlink
Вчера, 10:22
"Похоже, шаги, которые мы предприняли для пресечения несанкционированного использования Starlink... сработали", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
31 января, 09:42
 
