Маск заявил об успехе мер против нелегального использования Starlink

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава корпорации SpaceX Илон Маск утверждает, что меры против несанкционированного использования сети Starlink на Украине сработали.
Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaceX с просьбой оказать содействие в их решении. В воскресенье советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил о введении в стране ограничений на использование Starlink.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
31 января, 09:42