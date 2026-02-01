"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Шуточные замечания представителя МИД России Марии Захаровой о нелепости Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках доказывают, что президент Франции своими выходками унижает население собственной страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув "его волшебные очки"! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о "общей границе с Россией": границе, которой на самом деле не существует… <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!" — призвал политик.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила, что Макрон "прозрел" о наступлении права сильного в мире из-за своих "волшебных" солнцезащитных очков. Также дипломат назвала заявления президента Франции о России недопустимыми и несоответствующими современным реалиям.