"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона
01:40 01.02.2026
"Унижает нас": во Франции отреагировали на шутку Захаровой об очках Макрона
Шуточные замечания представителя МИД России Марии Захаровой о нелепости Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках доказывают, что президент Франции своими... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
франция
россия
мария захарова
флориан филиппо
эммануэль макрон
в мире, франция, россия, мария захарова, флориан филиппо, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Мария Захарова, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Шуточные замечания представителя МИД России Марии Захаровой о нелепости Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках доказывают, что президент Франции своими выходками унижает население собственной страны, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! Представительница российской дипломатии (Мария Захарова. — Прим. ред.) публично высмеяла его, упомянув "его волшебные очки"! Очки, которые позволяют ему говорить что угодно, например, о "общей границе с Россией": границе, которой на самом деле не существует… <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!" — призвал политик.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила, что Макрон "прозрел" о наступлении права сильного в мире из-за своих "волшебных" солнцезащитных очков. Также дипломат назвала заявления президента Франции о России недопустимыми и несоответствующими современным реалиям.
 
В мире, Франция, Россия, Мария Захарова, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон
 
 
