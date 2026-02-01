Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 01.02.2026
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 01.02.2026
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
макеевка
донецкая народная республика
макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона

В Макеевке водитель грузовика пострадал при атаке украинского дрона

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР, сообщает управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударным БПЛА типа "FPV" на Донецкой кольцевой автодороге в Червоногвардейском районе города Макеевка. По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) поступили сведения о ранении водителя, мужчины 1971 г.р.", - говорится в опубликованном сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве добавили, что мужчина был ранен при прямом попадании дрона-камикадзе в грузовой автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика
 
 
