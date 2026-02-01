https://ria.ru/20260201/makeevka-2071591055.html
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 01.02.2026
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского БПЛА в Макеевке в ДНР, сообщает управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 01.02.2026
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
В Макеевке мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Макеевке водитель грузовика пострадал при атаке украинского дрона