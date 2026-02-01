В Ливане человек погиб при ударе израильского БПЛА, сообщил источник

БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский медицинский источник.
"Израильский беспилотник нанес удар по автомобилю на дороге между населенными пунктами Эбба и Дувейр на юге Ливана, в результате автомобиль загорелся, водитель погиб. Также пострадал девятилетний ребенок, который случайно оказался на месте обстрела", - заявил источник.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения. Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.