Рейтинг@Mail.ru
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/lavrov-2071553244.html
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода - РИА Новости, 01.02.2026
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Александр Новак передали главе МИД РФ Сергею Лаврову свои устройства для перевода во время... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:57:00+03:00
2026-02-01T14:57:00+03:00
россия
сирия
сергей лавров
дмитрий песков
александр новак
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071268021.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, сергей лавров, дмитрий песков, александр новак, политика
Россия, Сирия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Александр Новак, Политика
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода

Песков и Новак передали Лаврову устройство для перевода на встрече в Кремле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Александр Новак передали главе МИД РФ Сергею Лаврову свои устройства для перевода во время российско-сирийских переговоров в Кремле.
Путин в среду провел переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в Кремле.
Во время начала беседы президентов у Лаврова, который вошел в состав делегации, не оказалось под рукой устройства для синхронного перевода. На помощь ему пришел сначала Новак, который находился рядом с министром. Вице-премьер передал Лаврову свое устройство. Затем, после вступительного слова, аппарат для синхронного перевода Лаврову передал Песков, сообщили в эфире "России 1".
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску
30 января, 15:16
 
РоссияСирияСергей ЛавровДмитрий ПесковАлександр НовакПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала