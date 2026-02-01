https://ria.ru/20260201/lavrov-2071553244.html
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода - РИА Новости, 01.02.2026
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Александр Новак передали главе МИД РФ Сергею Лаврову свои устройства для перевода во время... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:57:00+03:00
россия
сирия
сергей лавров
дмитрий песков
александр новак
политика
Песков и Новак поделились с Лавровым устройством для синхронного перевода
