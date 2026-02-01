https://ria.ru/20260201/lavrov-2071552658.html
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США
Россия исходит из озвученной со стороны США позиции о том, что позволить несовпадению интересов двух стран привести к горячей конфронтации между ними было бы... РИА Новости, 01.02.2026
Лавров: РФ и США согласны, что несовпадение интересов было бы преступлением