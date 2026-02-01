Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США - РИА Новости, 01.02.2026
14:53 01.02.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США - РИА Новости, 01.02.2026
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США
Россия исходит из озвученной со стороны США позиции о том, что позволить несовпадению интересов двух стран привести к горячей конфронтации между ними было бы... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:53:00+03:00
2026-02-01T14:53:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров прокомментировал слова Рубио об интересах России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия исходит из озвученной со стороны США позиции о том, что позволить несовпадению интересов двух стран привести к горячей конфронтации между ними было бы преступлением, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напоминая о российско-американских переговорах в начале 2025 года, он указал, что госсекретарь США Марко Рубио на них признал высокую вероятность расхождения национальных интересов России и Штатов.
"Когда они не совпадают, будет уже не ошибкой, а преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в горячую (сказал тогда Рубио - ред.). Исходим из этого", - указал Лавров автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Лавров прокомментировал ситуацию с зависимостью Европы от США
