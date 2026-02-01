Лавров не ответил, почему ЕС не вводит санкции против США из-за Гренландии

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Причины отсутствия санкций со стороны Европы в отношении США в ответ на притязания Вашингтона на Гренландию стоит узнавать у самих европейцев, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не надо меня спрашивать об этом. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему", - сказал Лавров автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему Европа готовится к войне с РФ на фоне конфликта вокруг Гренландии и не вводит санкции против США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент СШ Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
28 января, 06:20