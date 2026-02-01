Рейтинг@Mail.ru
Европейские элиты используют украинский режим против России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/lavrov-2071547612.html
Европейские элиты используют украинский режим против России, заявил Лавров
Европейские элиты используют украинский режим против России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2026
Европейские элиты используют украинский режим против России, заявил Лавров
Европейские элиты используют украинский режим, чтобы, уже не скрывая, воевать с РФ, а также готовятся к прямому конфликту с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:08:00+03:00
2026-02-01T14:08:00+03:00
в мире
россия
европа
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260201/lavrov-2071544870.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сергей лавров, украина
В мире, Россия, Европа, Сергей Лавров, Украина
Европейские элиты используют украинский режим против России, заявил Лавров

Лавров: европейские элиты используют украинский режим против России

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европейские элиты используют украинский режим, чтобы, уже не скрывая, воевать с РФ, а также готовятся к прямому конфликту с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В случае с большинством европейских элит они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески его используют, чтобы, уже не скрывая, воевать против России, и напрямую готовятся к войне со своим участием", - сказал Лавров автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа пытается сбивать клинья между Россией и США, заявил Лавров
Вчера, 13:46
 
В миреРоссияЕвропаСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала