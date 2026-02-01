Европа пытается сбивать клинья между Россией и США, заявил Лавров

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европа пыталась и пытается вбивать клинья между Россией и США, видя в политике Штатов при американском президенте Дональде Трампе некий крен, как она полагает, в пользу российских интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.