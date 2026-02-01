Рейтинг@Mail.ru
Европа пытается сбивать клинья между Россией и США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2026
13:46 01.02.2026 (обновлено: 13:57 01.02.2026)
Европа пытается сбивать клинья между Россией и США, заявил Лавров
россия, сша, европа, в мире, дональд трамп, сергей лавров, павел зарубин
Россия, США, Европа, В мире, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европа пыталась и пытается вбивать клинья между Россией и США, видя в политике Штатов при американском президенте Дональде Трампе некий крен, как она полагает, в пользу российских интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике Соединенных Штатов при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы", - сказал Лавров автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
