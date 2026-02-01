В Латвии умер канадский военный

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Канадский военный умер во время участия в "Инициативе по обеспечению европейской безопасности" (The European Reassurance Initiative) в Латвии, при этом обстоятельства его смерти пока неизвестны, сообщает министерство обороны Канады.
"Артиллерист Себастьян Халмагеан, член канадских вооруженных сил, который участвовал в операции Reassurance в Латвии... скончался лагере Лабри на военной базе Сери 29 января", - говорится в публикации минобороны на сайте канадского правительства.
В сообщении ведомства отмечается, что канадская военная полиция при поддержке государственной полиции Латвии расследует обстоятельства смерти военного. Минобороны указывает, что военный был родом из города Гамильтон провинции Онтарио и находился на службе в канадских вооруженных силах почти три года.
