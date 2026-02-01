Рейтинг@Mail.ru
В Латвии умер канадский военный - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/latviya-2071511682.html
В Латвии умер канадский военный
В Латвии умер канадский военный - РИА Новости, 01.02.2026
В Латвии умер канадский военный
Канадский военный умер во время участия в "Инициативе по обеспечению европейской безопасности" (The European Reassurance Initiative) в Латвии, при этом... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T08:01:00+03:00
2026-02-01T08:01:00+03:00
в мире
латвия
канада
гамильтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_02c854cbe40bb2775db09a11e782c8f3.jpg
https://ria.ru/20250907/kanada-2040235271.html
латвия
канада
гамильтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_152:0:2815:1997_1920x0_80_0_0_cbcb539eea4e4e2e1ad2e0b75bb83b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, канада, гамильтон
В мире, Латвия, Канада, Гамильтон
В Латвии умер канадский военный

Во время участия в операции в Латвии умер канадский военный

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Канадский военный умер во время участия в "Инициативе по обеспечению европейской безопасности" (The European Reassurance Initiative) в Латвии, при этом обстоятельства его смерти пока неизвестны, сообщает министерство обороны Канады.
"Артиллерист Себастьян Халмагеан, член канадских вооруженных сил, который участвовал в операции Reassurance в Латвии... скончался лагере Лабри на военной базе Сери 29 января", - говорится в публикации минобороны на сайте канадского правительства.
В сообщении ведомства отмечается, что канадская военная полиция при поддержке государственной полиции Латвии расследует обстоятельства смерти военного. Минобороны указывает, что военный был родом из города Гамильтон провинции Онтарио и находился на службе в канадских вооруженных силах почти три года.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Пропавшего в Латвии канадского военного нашли мертвым
7 сентября 2025, 04:37
 
В миреЛатвияКанадаГамильтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала