Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых

"Тридцать первого января 2026 года около 18.00 администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар", - говорится в сообщении.