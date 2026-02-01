Рейтинг@Mail.ru
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 01.02.2026 (обновлено: 13:03 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/kuzbass-2071535312.html
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых - РИА Новости, 01.02.2026
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых
Несовершеннолетние, погибшие при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, в нарушение правил находились там без взрослых, администратор дважды сама... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:44:00+03:00
2026-02-01T13:03:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_1a8a537996b5124ef06320652475969e.jpg
https://ria.ru/20260201/sauna-2071535163.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd74dded54f90278d29f33a88ee8fed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область
Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых

Погибшие в сауне в Кузбассе подростки в нарушение правил были там без взрослых

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Несовершеннолетние, погибшие при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, в нарушение правил находились там без взрослых, администратор дважды сама увеличивала интенсивность горения в печи, не проконтролировав температурный режим, сообщили журналистам в СУСК РФ по Кемеровской области.
В воскресение ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
"Тридцать первого января 2026 года около 18.00 администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар", - говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Обвинение по делу о пожаре в сауне в Кузбассе предъявили ее администратору
Вчера, 12:42
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала