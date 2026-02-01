Подростки, погибшие при пожаре в сауне, находились там без взрослых

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Несовершеннолетние, погибшие при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, в нарушение правил находились там без взрослых, администратор дважды сама увеличивала интенсивность горения в печи, не проконтролировав температурный режим, сообщили журналистам в СУСК РФ по Кемеровской области.
В воскресение ведомство сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны.
"Тридцать первого января 2026 года около 18.00 администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар", - говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.