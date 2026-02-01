Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
КУРСК, 1 фев - РИА Новости. ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, украинские беспилотники три раза сбросили взрывные устройства на территории региона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 31 января до 07.00 1 февраля сбито 37 вражеских беспилотников различных типов. Семнадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию сбросом взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Российские военные уничтожили орудие ВСУ на Константиновском направлении
Вчера, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
