https://ria.ru/20260201/kurskaya-oblast-2071526729.html
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область
ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, украинские беспилотники три раза сбросили взрывные устройства на... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T11:31:00+03:00
2026-02-01T11:31:00+03:00
2026-02-01T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260201/orudie-2071521837.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли Курскую область
ВСУ за сутки 17 раз атаковали артиллерией приграничье Курской области