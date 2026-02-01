https://ria.ru/20260201/kuba-2071501584.html
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу
Американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес на фоне угроз президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендовал туристам немедленно покинуть Кубу. РИА Новости, 01.02.2026
Конгрессмен Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу на фоне угроз Трампа