Рейтинг@Mail.ru
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/kuba-2071501584.html
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу - РИА Новости, 01.02.2026
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу
Американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес на фоне угроз президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендовал туристам немедленно покинуть Кубу. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T05:06:00+03:00
2026-02-01T05:06:00+03:00
в мире
куба
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_032d63789790b7ce4a3f781938dd09d4.jpg
https://ria.ru/20260131/tramp-2071379553.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103919/67/1039196701_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_96800d69616647a9224eaf37ca02c6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, дональд трамп
В мире, Куба, США, Дональд Трамп
Американский конгрессмен призвал туристов немедленно покинуть Кубу

Конгрессмен Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу на фоне угроз Трампа

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес на фоне угроз президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендовал туристам немедленно покинуть Кубу.
"Остерегайтесь поездок на коммунистическую Кубу! Всем туристам, находящимся на острове, следует покинуть его, пока не стало слишком поздно", - написал он в соцсети Х.
Ранее, 30 января, Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, ссылаясь на предполагаемую угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Он также заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поставляться на Кубу, и пригрозил принять меры против других стран, если они продолжат осуществлять поставки топлива на остров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
 
В миреКубаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала