КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта открылся в тестовом режиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта в воскресенье открылся в тестовом режиме, работа по пропуску людей в обоих направлениях начнется 2 февраля, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны.
"Пограничный переход "Рафах" вновь открыт для передвижения людей. Сегодня проводится пилотная проверка работы перехода. Ожидается, что завтра возобновится въезд и выезд жителей Газы в обоих направлениях", - говорится в сообщении COGAT в социальной сети X.
КПП "Рафах" оставался закрытым с тех пор, как израильские силы взяли его под контроль в мае 2024 года. Этот погранпереход является единственным переходом в палестинском полуэксклаве, который до войны в секторе Газа не контролировался Израилем. КПП играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи, эвакуации раненых и перемещении гражданского населения, а также используется международными организациями для ввоза жизненно необходимых грузов. Режим его работы неоднократно приостанавливался и возобновлялся в зависимости от ситуации с безопасностью, что напрямую отражалось на гуманитарной обстановке в Газе.