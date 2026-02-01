КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта открылся в тестовом режиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта в воскресенье открылся в тестовом режиме, работа по пропуску людей в обоих направлениях начнется 2 февраля, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны.