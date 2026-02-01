Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России впервые опубликовало постоянные клинические рекомендации для лечения COVID-19.

"В настоящее время COVID-19 приобрел черты сезонной инфекции. Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомный носитель SARS-CoV-2. Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что число вариантов SARS-CoV-2 в настоящее время превышает две тысячи. Сейчас в мире циркулируют различные генетические линии варианта омикрон. Вирус относится ко II группе патогенности, как и некоторые другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV).

"Инкубационный период COVID-19 до начала распространения варианта омикрон составлял от двух до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная вариантом омикрон, характеризуется более коротким инкубационным периодом (2-7 суток, в среднем 3-4- суток)", - отмечается в тексте.

По данным Минздрава, заболевание в большинстве случаев начинается остро, с умеренно выраженных признаков интоксикации. У большинства больных повышается температура от субфебрильного до фебрильного уровня. Продолжительность лихорадки при среднетяжелом и тяжелом течении составляет до трех недель.

"С первых дней болезни кашель сухой или с небольшим количеством мокроты. Появляются: одышка, ощущение "заложенности" грудной клетки. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале болезни могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела", - говорится в тексте.

Отмечается, что более чем у 30% пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 развивается гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови). Описаны легкие и бессимптомные случаи заболевания, которые могут привести к скрытому распространению инфекции.

Согласно документу, для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях рекомендуется назначение противовирусных препаратов прямого действия молнупиравир, фавипиравир, умифеновир, риамиловир, энисамия иодид, действующие вещества фавипиравир+цинк (в форме цинка глюконата), нирматрелвир+ритонавир и другие.

Для симптоматической терапии рекомендовано назначение ибупрофена, парацетамола, противокашлевых препаратов бутамират или леводропропизин, муколитических препаратов ацетилцистеин или амброксол.

Помимо того, врачам рекомендуется обратить внимание на наличие сопутствующих хронических заболеваний или иных состояний, таких как беременность, у всех пациентов с подтвержденным или подозреваемым COVID-19, для выявления факторов риска развития тяжелого и осложненного течения заболевания

Также в документе рекомендуется начинать реабилитационные мероприятия уже в периоде разгара или в периоде раннего выздоровления всем пациентам с COVID-19 для восстановления функций дыхательной системы и переносимости физических нагрузок.