Рейтинг@Mail.ru
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/kovid-2071562207.html
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2026
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России впервые опубликовало постоянные клинические рекомендации для лечения COVID-19. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T16:13:00+03:00
2026-02-01T16:13:00+03:00
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_0:33:3077:1764_1920x0_80_0_0_d16b8435233ce878cc560cfc4c89a84a.jpg
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
https://ria.ru/20260131/virus-2071363800.html
https://ria.ru/20260130/virus-2071116582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305516_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c70a3586d9378dd9882ad236ee65bbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19
Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19

Минздрав впервые утвердил постоянные клинические рекомендации лечения COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России впервые опубликовало постоянные клинические рекомендации для лечения COVID-19.
"В настоящее время COVID-19 приобрел черты сезонной инфекции. Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомный носитель SARS-CoV-2. Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
Вчера, 01:00
Отмечается, что число вариантов SARS-CoV-2 в настоящее время превышает две тысячи. Сейчас в мире циркулируют различные генетические линии варианта омикрон. Вирус относится ко II группе патогенности, как и некоторые другие представители этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV).
"Инкубационный период COVID-19 до начала распространения варианта омикрон составлял от двух до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная вариантом омикрон, характеризуется более коротким инкубационным периодом (2-7 суток, в среднем 3-4- суток)", - отмечается в тексте.
По данным Минздрава, заболевание в большинстве случаев начинается остро, с умеренно выраженных признаков интоксикации. У большинства больных повышается температура от субфебрильного до фебрильного уровня. Продолжительность лихорадки при среднетяжелом и тяжелом течении составляет до трех недель.
"С первых дней болезни кашель сухой или с небольшим количеством мокроты. Появляются: одышка, ощущение "заложенности" грудной клетки. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале болезни могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела", - говорится в тексте.
Отмечается, что более чем у 30% пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 развивается гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови). Описаны легкие и бессимптомные случаи заболевания, которые могут привести к скрытому распространению инфекции.
Вирус коксаки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки
31 января, 01:13
Согласно документу, для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях рекомендуется назначение противовирусных препаратов прямого действия молнупиравир, фавипиравир, умифеновир, риамиловир, энисамия иодид, действующие вещества фавипиравир+цинк (в форме цинка глюконата), нирматрелвир+ритонавир и другие.
Для симптоматической терапии рекомендовано назначение ибупрофена, парацетамола, противокашлевых препаратов бутамират или леводропропизин, муколитических препаратов ацетилцистеин или амброксол.
Помимо того, врачам рекомендуется обратить внимание на наличие сопутствующих хронических заболеваний или иных состояний, таких как беременность, у всех пациентов с подтвержденным или подозреваемым COVID-19, для выявления факторов риска развития тяжелого и осложненного течения заболевания
Также в документе рекомендуется начинать реабилитационные мероприятия уже в периоде разгара или в периоде раннего выздоровления всем пациентам с COVID-19 для восстановления функций дыхательной системы и переносимости физических нагрузок.
"Рекомендуется использование вакцины для профилактики COVID-19 (векторная вакцина) с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) без дополнительных ограничений у всех пациентов с онкологическими заболеваниями, завершивших иммуносупрессивное лечение вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания", - говорится в тексте.
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку
30 января, 03:27
 
Здоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала