НАСА планирует провести пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Пятая туристическая аэрокосмическая миссия совместно с компанией Axiom Space предварительно намечена на январь 2027 года, сообщает американское космическое агентство НАСА.
"НАСА и компания Axiom Space подписали контракт на проведение пятой частной космической миссии на Международную космическую станцию, которая должна стартовать не ранее января 2027 года из Космического центра агентства имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении.
Предполагается, что миссия Axiom-5 будет длиться на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учетом общего перемещения космических аппаратов на орбите и других факторов, уточнили в НАСА.
Состав экипажа миссии пока не утвержден, но космическое агентство сообщило, что Axiom Space планирует представить четырех кандидатов.
Предыдущая совместная миссия состоялась летом 2025 года. В экипаж миссии Axiom-4 вошли бывший астронавт NASA Пегги Уитсон (командир), астронавт Индийской организации космических исследований (ISRO) Шубханшу Шукла (пилот), а также специалисты Европейского космического агентства Славомир (Славош) Ужнаньски-Вишневский (Польша) и Тибор Капу (Венгрия).