НАСА планирует провести пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году
Наука
 
02:15 01.02.2026 (обновлено: 02:18 01.02.2026)
НАСА планирует провести пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году
Пятая туристическая аэрокосмическая миссия совместно с компанией Axiom Space предварительно намечена на январь 2027 года, сообщает американское космическое... РИА Новости, 01.02.2026
НАСА планирует провести пятую туристическую миссию на МКС в 2027 году

Запуск частной миссии Axiom-5 на МКС предварительно состоится в январе 2027 года

Международная космическая станция
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Пятая туристическая аэрокосмическая миссия совместно с компанией Axiom Space предварительно намечена на январь 2027 года, сообщает американское космическое агентство НАСА.
"НАСА и компания Axiom Space подписали контракт на проведение пятой частной космической миссии на Международную космическую станцию, которая должна стартовать не ранее января 2027 года из Космического центра агентства имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении.
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
28 января, 05:58
Предполагается, что миссия Axiom-5 будет длиться на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учетом общего перемещения космических аппаратов на орбите и других факторов, уточнили в НАСА.
Состав экипажа миссии пока не утвержден, но космическое агентство сообщило, что Axiom Space планирует представить четырех кандидатов.
Предыдущая совместная миссия состоялась летом 2025 года. В экипаж миссии Axiom-4 вошли бывший астронавт NASA Пегги Уитсон (командир), астронавт Индийской организации космических исследований (ISRO) Шубханшу Шукла (пилот), а также специалисты Европейского космического агентства Славомир (Славош) Ужнаньски-Вишневский (Польша) и Тибор Капу (Венгрия).
Полярное сияние, снятое с борта МКС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Космонавт рассказал, как МКС проплыла через редкое полярное сияние
20 января, 17:35
 
