Под Калининградом замерзшая переправа отрезала путь жителям Балтийской косы - РИА Новости, 01.02.2026
16:25 01.02.2026
Под Калининградом замерзшая переправа отрезала путь жителям Балтийской косы
балтийск, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Балтийск, Калининград, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
Вид на Балтийскую косу в Балтийске
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Вид на Балтийскую косу в Балтийске. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Паромная переправа замерзла под Калининградом, отрезав путь жителям Балтийской косы, где проживают 200 человек, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Из-за непогоды есть сложности с паромом с Балтийской косы до Балтийска. Всё вижу. На связи с МЧС, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер. Со вчерашнего дня на телефоне, ищем варианты, как решить проблему", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега
22 января, 16:57
Глава региона отметил, что поручил главе муниципалитета отработать с каждым, кто не смог уехать, индивидуально: проживание, питание, комфорт. Ближайший к переправе хостел в Балтийске "Водолаз" примет бесплатно.
"На косе проживает около 200 человек. Уточнил. Всё необходимое там есть. В магазинах - еда, работает пекарня. Связались с хозяйкой, у неё всего хватает. Отопление, электричество есть. Кроме ФАПа работает бригада врачей от Балтийской больницы. Смогут оказать помощь. Детский сад работает в обычном режиме. Но школьники пока отправятся на дистант. Всё под моим личным контролем. Понимаю, как важно быстро решить проблему", - добавил Беспрозванных.
По данным администрации города Балтийска, толщина льда в районе переправы превышает 25 сантиметров.
"Вчера и сегодня со специалистами на месте оцениваем обстановку и различные варианты, как можно обеспечить транспортное сообщение… по данным оперативных служб, на косе имеется необходимый запас продуктов питания. Проблем с электроснабжением нет. Необходимый запас угля на котельной обеспечен", - сообщает администрация Балтийска в Telegram-канале.
По информации Гидрометцентра Калининградской области, в воскресенье температура воздуха днем в регионе составляет от – 12 до – 15 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится от – 18 до -23 градусов.
Морозная погода - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы
31 января, 10:49
 
БалтийскКалининградКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
