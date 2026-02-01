https://ria.ru/20260201/kosa-2071563650.html
Под Калининградом замерзшая переправа отрезала путь жителям Балтийской косы
КАЛИНИНГРАД, 1 фев – РИА Новости. Паромная переправа замерзла под Калининградом, отрезав путь жителям Балтийской косы, где проживают 200 человек, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Из-за непогоды есть сложности с паромом с Балтийской косы до Балтийска
. Всё вижу. На связи с МЧС
, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер. Со вчерашнего дня на телефоне, ищем варианты, как решить проблему", - написал Беспрозванных
в своем Telegram-канале
.
Глава региона отметил, что поручил главе муниципалитета отработать с каждым, кто не смог уехать, индивидуально: проживание, питание, комфорт. Ближайший к переправе хостел в Балтийске "Водолаз" примет бесплатно.
"На косе проживает около 200 человек. Уточнил. Всё необходимое там есть. В магазинах - еда, работает пекарня. Связались с хозяйкой, у неё всего хватает. Отопление, электричество есть. Кроме ФАПа работает бригада врачей от Балтийской больницы. Смогут оказать помощь. Детский сад работает в обычном режиме. Но школьники пока отправятся на дистант. Всё под моим личным контролем. Понимаю, как важно быстро решить проблему", - добавил Беспрозванных.
По данным администрации города Балтийска, толщина льда в районе переправы превышает 25 сантиметров.
"Вчера и сегодня со специалистами на месте оцениваем обстановку и различные варианты, как можно обеспечить транспортное сообщение… по данным оперативных служб, на косе имеется необходимый запас продуктов питания. Проблем с электроснабжением нет. Необходимый запас угля на котельной обеспечен", - сообщает администрация Балтийска в Telegram-канале.
По информации Гидрометцентра Калининградской области
, в воскресенье температура воздуха днем в регионе составляет от – 12 до – 15 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится от – 18 до -23 градусов.