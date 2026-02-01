Рейтинг@Mail.ru
Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:10 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/komik-2071506230.html
Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве
Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве - РИА Новости, 01.02.2026
Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве
Уехавший из России в 2021 году стендап-комик Александр Незлобин в США обучался тракинговому бизнесу у блогера Сергея Калужина (Сисуна), объявленного в розыск в... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T06:10:00+03:00
2026-02-01T06:10:00+03:00
культура
сша
россия
солнечногорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891299650_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_97b44e2adc732f5d1ce6755e1a5ad242.jpg
https://ria.ru/20251104/rozysk-2052705703.html
https://ria.ru/20251031/bloger-2052168056.html
сша
россия
солнечногорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891299650_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_5c39f5b06a4a5bc43997388984742f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, солнечногорский район
Культура, США, Россия, Солнечногорский район
Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве

РИА Новости: комик Незлобин обучался тракинговому бизнесу у блогера Калужина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоумен, актер, режиссер, сценарист, продюсер, диджей Александр Незлобин
Шоумен, актер, режиссер, сценарист, продюсер, диджей Александр Незлобин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Шоумен, актер, режиссер, сценарист, продюсер, диджей Александр Незлобин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уехавший из России в 2021 году стендап-комик Александр Незлобин в США обучался тракинговому бизнесу у блогера Сергея Калужина (Сисуна), объявленного в розыск в РФ и фигурирующего в заявлениях о мошеннических схемах в Штатах, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Калужин переехал в США в 2016 году после возбуждения в России уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие связывало его с деятельностью группы компаний "Сабидом", строившей коттеджные поселки в Солнечногорском районе Подмосковья. Ущерб дольщикам оценивался в 1-4,6 миллиарда рублей. В итоге Калужин скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В России объявили в розыск блогера Гасанова
4 ноября 2025, 04:08
В США он получил убежище и занялся грузоперевозками: основал компанию Sisun Transportation и открыл траковый автосервис, о чем неоднократно рассказывал в своих видеоблогах.
Незлобин снимался в совместных роликах с Сисуном. В частности, на YouTube-канале Alex Bloom в 2023 году выходил выпуск, в котором Калужин обучал Незлобина управлению пикап-траком и рассказывал о нюансах работы в тракинге в США. Они также вместе участвовали в юмористическом музыкальном клипе Credit Booster.
«
"Я посмотрел канал Сисуна, изучил его - прикольный чувак с интересной судьбой. Миллиардное состояние в России, переехал сюда с кучей каких-то проблем, начал пробиваться с самого начала", - говорил Незлобин в видеоролике на YouTube.
Между тем, имя Калужина фигурирует в многочисленных заявлениях и жалобах русскоязычных дальнобойщиков в США. В публикациях в соцсетях и на профильных форумах утверждается, что он рекламировал и направлял людей в тракинговые компании, связанные с семьей некого Чебаненко в районе Чикаго (в том числе Gig Logistics и Amazing Rides), где, по словам заявителей, происходили задержки зарплат, нарушения трудового законодательства и угрозы в адрес водителей.
Некоторые авторы жалоб также утверждали, что после попыток отстоять свои права против них инициировались судебные иски. При этом сведений о возбуждении уголовных дел против Калужина в США по этим эпизодам в открытых источниках на данный момент нет, несмотря на продолжающийся поток жалоб в русскоязычных сообществах.
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Стало известно, где может находиться блогер Лиза Миллер
31 октября 2025, 17:49
 
КультураСШАРоссияСолнечногорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала