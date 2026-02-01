Блогер, помогавший Незлобину в траковом бизнесе, замешан в мошенничестве

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уехавший из России в 2021 году стендап-комик Александр Незлобин в США обучался тракинговому бизнесу у блогера Сергея Калужина (Сисуна), объявленного в розыск в РФ и фигурирующего в заявлениях о мошеннических схемах в Штатах, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

Калужин переехал в США в 2016 году после возбуждения в России уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие связывало его с деятельностью группы компаний "Сабидом", строившей коттеджные поселки в Солнечногорском районе Подмосковья. Ущерб дольщикам оценивался в 1-4,6 миллиарда рублей. В итоге Калужин скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В США он получил убежище и занялся грузоперевозками: основал компанию Sisun Transportation и открыл траковый автосервис, о чем неоднократно рассказывал в своих видеоблогах.

Незлобин снимался в совместных роликах с Сисуном. В частности, на YouTube-канале Alex Bloom в 2023 году выходил выпуск, в котором Калужин обучал Незлобина управлению пикап-траком и рассказывал о нюансах работы в тракинге в США. Они также вместе участвовали в юмористическом музыкальном клипе Credit Booster.

« "Я посмотрел канал Сисуна, изучил его - прикольный чувак с интересной судьбой. Миллиардное состояние в России, переехал сюда с кучей каких-то проблем, начал пробиваться с самого начала", - говорил Незлобин в видеоролике на YouTube.

Между тем, имя Калужина фигурирует в многочисленных заявлениях и жалобах русскоязычных дальнобойщиков в США. В публикациях в соцсетях и на профильных форумах утверждается, что он рекламировал и направлял людей в тракинговые компании, связанные с семьей некого Чебаненко в районе Чикаго (в том числе Gig Logistics и Amazing Rides), где, по словам заявителей, происходили задержки зарплат, нарушения трудового законодательства и угрозы в адрес водителей.