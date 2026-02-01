Рейтинг@Mail.ru
Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице - РИА Новости, 01.02.2026
14:30 01.02.2026
Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице
Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице - РИА Новости, 01.02.2026
Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице
Еще один пострадавший в результате происшествия с вызвавшей пожар учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре скончался в больнице,... РИА Новости, 01.02.2026
происшествия
сыктывкар
россия
республика коми
сыктывкар
россия
республика коми
происшествия, сыктывкар, россия, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Россия, Республика Коми
Третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице

Минздрав: третий пострадавший в учебном центре МВД в Коми скончался в больнице

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Еще один пострадавший в результате происшествия с вызвавшей пожар учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре скончался в больнице, сообщил минздрав Коми.
"Сегодня скончался пациент, проходивший лечение в Нижнем Новгороде после происшествия в учебном центре МВД. Ранее, 21 января, мужчина был доставлен санавиацией в Приволжский исследовательский медицинский университет", - говорится в сообщении.
В минздраве уточнили, что в Москве шесть пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением: один мужчина в тяжелом состоянии находится в Центре имени Вишневского в отделении реанимации, еще пять проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, 19 января заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми ранее сообщал, что двое пострадавших скончались в больнице.
ПроисшествияСыктывкарРоссияРеспублика Коми
 
 
