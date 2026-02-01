Рейтинг@Mail.ru
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России - РИА Новости, 01.02.2026
03:53 01.02.2026
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России
Новый урожай кофе из Африки позволяет делать позитивные прогнозы для российского сегмента specialty coffee (кофе высокого качества из отборных зерен арабики)
Аналитики дали позитивные прогнозы для ценителей кофе в России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Новый урожай кофе из Африки позволяет делать позитивные прогнозы для российского сегмента specialty coffee (кофе высокого качества из отборных зерен арабики), рассказали РИА Новости эксперты работающей на этом рынке кофейной компании "Сварщица Екатерина".
"Объем и качество урожая из основных кофепроизводящих стран Африки позволяют делать позитивные прогнозы для российского рынка... Цены на привычные лоты свежего урожая показывают умеренный рост в 1-2 доллара за килограмм", - рассказали аналитики.
Основными странами-производителями specialty coffee в Африке являются Эфиопия и Кения.
По их словам, профильные аналитики еще в прошлом году предполагали рекордный урожай Эфиопии, связанный с омоложением плантаций, внедрением высокоурожайных сортов и расширением площадей. При этом из-за волатильности глобального рынка кофе и потерей в отдельных регионах Латинской Америки, засух в Бразилии и Вьетнаме, эксперты остерегались смелых прогнозов.
"В этом году урожаи в большинстве стран высокие, а кофейная ягода - отличного качества... Кения порадовала, впрочем как и всегда, большим количеством кофе с чистыми классическими вкусовыми профилями. И ещё более умеренным ростом цен - если в Эфиопии год к году цены за килограмм зелёного кофе выросли в среднем на 2 доллара, то в Кении рост составил порядка 1 доллара. Это, безусловно, хорошие новости после скачков последних лет", - рассказала директор по контролю качества кофе компании Анастасия Филиппова.
Аналитики ожидают постепенного откатного снижения цен на кофе по мере восстановления урожая в Бразилии и на других рынках в ближайшие два года, если не будет новых погодных шоков и геополитических событий, существенно влияющих на глобальный рынок кофе.
При этом директор по финансам и продажам Никита Сторожук отметил, что ценообразование кофе складывается не только из стоимости сырья, но и курса доллара, налоговой и кредитной нагрузки, стоимости оборудования и его обслуживания и других затрат.
