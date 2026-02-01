"Авангард" переиграл "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Майкл Маклауд (20-я, 57-я минуты), также шайбы забросили Дамир Шарипзянов (8) и Игорь Мартынов (24). У "Динамо" отличился Максим Комтуа (31).
01 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
10:46 • Макс Комтуа
(Фредрик Классон, Джордан Уил)
07:13 • Дамир Шарипзянов
19:19 • Майкл Маклеод
03:41 • Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре)
16:51 • Майкл Маклеод
Шарипзянов продлил результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 18 очков (9 голов + 9 передач). Также капитан забросил 20-ю шайбу в сезоне и обновил рекорд по голам среди защитников клуба в КХЛ. Также он стал третьим игроком обороны, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекорд принадлежит экс-защитнику астанинского "Барыса" Кевину Даллмэну (28).
"Авангард" 3 февраля сыграет на выезде против "Шанхайских драконов". "Динамо" следующий матч проведет 10 февраля и сыграет в гостевом дерби со "Спартаком".