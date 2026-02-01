Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" переиграл "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:23 01.02.2026
"Авангард" переиграл "Динамо" в матче КХЛ
"Авангард" переиграл "Динамо" в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
москва
спорт, москва, дамир шарипзянов, игорь мартынов, макс комтуа, хк динамо, авангард, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Дамир Шарипзянов, Игорь Мартынов, Макс Комтуа, ХК Динамо, Авангард, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" переиграл "Динамо" в матче КХЛ

"Авангард" на выезде переиграл "Динамо" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд
Хоккеист Авангарда Майкл Маклауд - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Хоккеист "Авангарда" Майкл Маклауд . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Майкл Маклауд (20-я, 57-я минуты), также шайбы забросили Дамир Шарипзянов (8) и Игорь Мартынов (24). У "Динамо" отличился Максим Комтуа (31).
01 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 4
Авангард
10:46 • Макс Комтуа
(Фредрик Классон, Джордан Уил)
07:13 • Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Майкл Маклеод)
19:19 • Майкл Маклеод
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
03:41 • Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре)
16:51 • Майкл Маклеод
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
Шарипзянов продлил результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 18 очков (9 голов + 9 передач). Также капитан забросил 20-ю шайбу в сезоне и обновил рекорд по голам среди защитников клуба в КХЛ. Также он стал третьим игроком обороны, которому удалось преодолеть эту отметку. Рекорд принадлежит экс-защитнику астанинского "Барыса" Кевину Даллмэну (28).
"Авангард" (73 очка) одержал седьмую победу подряд, команда Ги Буше занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" (60), которое в последних десяти матчах потерпело восемь поражений, располагается на седьмой строчке на Западе.
"Авангард" 3 февраля сыграет на выезде против "Шанхайских драконов". "Динамо" следующий матч проведет 10 февраля и сыграет в гостевом дерби со "Спартаком".
ХоккейСпортМоскваДамир ШарипзяновИгорь МартыновМакс КомтуаХК Динамо (Москва)АвангардБарысКХЛ 2025-2026
 
