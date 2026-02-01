В Китае представили новые доказательства преступлений "отряда 731"

ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Новые доказательства преступлений "отряда 731" - спецподразделения армии Японии, занимавшегося экспериментами в области биологического оружия над людьми во время Второй мировой войны - были представлены в Китае, передает агентство Новые доказательства преступлений "отряда 731" - спецподразделения армии Японии, занимавшегося экспериментами в области биологического оружия над людьми во время Второй мировой войны - были представлены в Китае, передает агентство Синьхуа

В Харбине, расположенном на северо-востоке КНР, состоялся показ 47-минутного архивного видео с показаниями Хидео Сато, который был членом подразделения по исследованию бубонной чумы "отряда 731".

"На видео Сато подробно рассказывает о преступной деятельности подразделения, включая выращивание чумных бактерий, вивисекцию животных и эксперименты на живых людях", - говорится в сообщении.

По словам члена подразделения, его основная роль заключалась в проверке летальности дозы бактерий и уровня смертности от них посредством испытаний на животных, чтобы превратить чуму в оружие.

В "отряде 731" Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.