Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком - РИА Новости, 01.02.2026
19:04 01.02.2026
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком - РИА Новости, 01.02.2026
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком
Парламентская ассамблея Совета Европы собрала "бродячий цирк" из беглых российских оппозиционеров, считает генеральный директор международной медиагруппы... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
россия
дмитрий киселев
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
в мире, россия, дмитрий киселев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы
В мире, Россия, Дмитрий Киселев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком

Киселев: ПАСЕ собрала бродячий цирк из беглых российских оппозиционеров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы собрала "бродячий цирк" из беглых российских оппозиционеров, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала 15 членов делегации новой "Платформы российских демократических сил". В нее вошли покинувшие Россию политики, признанные в РФ иностранными агентами и экстремистами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Захарова посоветовала ПАСЕ создать премию для оппозиционеров из России
30 января, 14:45
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев отметил, что про "русофобский гадюшник" ПАСЕ давно не было слышно, а по России там явно скучали.
"И вот выход нашли. Решили пригласить к себе "других" русских. Альтернативных. Они должны говорить всё как там надо: "поливать" Россию, являться по разовым пропускам. Ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк. И он нашелся. Название труппы - "Платформа российских демократических сил". Общее число артистов - полтора десятка. Пятнадцать, если точно. Все - эмигранты из России, на родине сертифицированы как иноагенты или террористы", - сказал Киселев.
Он обратил внимание, что все приглашенные прошли кастинг у недавнего председателя ПАСЕ Теодороса Русопулоса.
"Искал самых известных, по возможности обеспеченных, чтобы меньше клянчили и чтобы обязательно против (президента России Владимира - ред.) Путина были. Это условие", - отметил Киселев.
При этом он обратил внимание, что на итоговую фотосессию не явились четверо из 15 отобранных "борцов с режимом".
"В этой тусовке без перемен. Грызня и зависть", - заключил Киселев.
Теодорос Русопулос - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Председатель ПАСЕ пожаловался пранкерам, что Трамп поддерживает Россию
21 января, 17:33
 
