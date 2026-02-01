Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком

"И вот выход нашли. Решили пригласить к себе "других" русских. Альтернативных. Они должны говорить всё как там надо: "поливать" Россию, являться по разовым пропускам. Ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк. И он нашелся. Название труппы - "Платформа российских демократических сил". Общее число артистов - полтора десятка. Пятнадцать, если точно. Все - эмигранты из России, на родине сертифицированы как иноагенты или террористы", - сказал Киселев.