https://ria.ru/20260201/kiselev-2071580147.html
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком - РИА Новости, 01.02.2026
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком
Парламентская ассамблея Совета Европы собрала "бродячий цирк" из беглых российских оппозиционеров, считает генеральный директор международной медиагруппы... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T19:04:00+03:00
2026-02-01T19:04:00+03:00
2026-02-01T19:04:00+03:00
в мире
россия
дмитрий киселев
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_0:69:3210:1874_1920x0_80_0_0_3d5f47a2f5ed034aad43eb2e0f4d7d6a.jpg
https://ria.ru/20260130/zaharova-2071247589.html
https://ria.ru/20260121/pase-2069373317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977387271_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1d9313450330b77e9f1f85191c88a7c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий киселев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы
В мире, Россия, Дмитрий Киселев, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы
Киселев сравнил беглых оппозиционеров в ПАСЕ с бродячим цирком
Киселев: ПАСЕ собрала бродячий цирк из беглых российских оппозиционеров
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы собрала "бродячий цирк" из беглых российских оппозиционеров, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ
) выбрала 15 членов делегации новой "Платформы российских демократических сил". В нее вошли покинувшие Россию
политики, признанные в РФ иностранными агентами и экстремистами.
В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Киселев
отметил, что про "русофобский гадюшник" ПАСЕ давно не было слышно, а по России там явно скучали.
"И вот выход нашли. Решили пригласить к себе "других" русских. Альтернативных. Они должны говорить всё как там надо: "поливать" Россию, являться по разовым пропускам. Ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк. И он нашелся. Название труппы - "Платформа российских демократических сил". Общее число артистов - полтора десятка. Пятнадцать, если точно. Все - эмигранты из России, на родине сертифицированы как иноагенты или террористы", - сказал Киселев.
Он обратил внимание, что все приглашенные прошли кастинг у недавнего председателя ПАСЕ Теодороса Русопулоса.
"Искал самых известных, по возможности обеспеченных, чтобы меньше клянчили и чтобы обязательно против (президента России Владимира - ред.) Путина были. Это условие", - отметил Киселев.
При этом он обратил внимание, что на итоговую фотосессию не явились четверо из 15 отобранных "борцов с режимом".
"В этой тусовке без перемен. Грызня и зависть", - заключил Киселев.