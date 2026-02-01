Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его назвали - РИА Новости, 01.02.2026
Религия
 
22:27 01.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его назвали
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его назвали в честь дяди, погибшего при обороне Брестской крепости 22 июня 1941 года. РИА Новости, 01.02.2026
Патриарх Кирилл: меня назвали в честь погибшего в Брестской крепости дяди

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей семнадцатой годовщины интронизации
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его назвали в честь дяди, погибшего при обороне Брестской крепости 22 июня 1941 года.
В Русской православной церкви (РПЦ) 1 февраля празднуют 17-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла (в миру - Владимир Гундяев).
Как уточняется на сайте РПЦ, патриарх Кирилл в Красном зале столичного храма Христа Спасителя принял делегацию Белорусского экзархата во главе с патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Митрополит Вениамин выразил надежду на визит патриарха в Белоруссию в этом году и подарил сборник очерков по истории Брестской крепости.
"В этой крепости в первый день, а может, в первые часы войны погиб мой дядя, в честь которого я был назван Владимиром. Это был любимый брат моей мамы, очень талантливый человек. Сохранилось его последнее письмо, в котором он пишет моей маме, своей старшей сестре: "К следующему воскресенью я уже буду в Ленинграде, ждите". А следующее воскресенье было 22 июня 1941 года", - рассказал патриарх Кирилл.
По его словам, дядя был связистом, на передней линии, и пропал без вести.
"Кого я только не подключал, чтобы его разыскать, но человек просто исчез. Если будет возможность, помяните воина Владимира, особенно в местах, где он сражался", - попросил патриарх Кирилл.
Он также поблагодарил митрополита Вениамина и весь белорусский епископат "за твердое стояние в канонической истине".
"Позиция Белорусской церкви имеет огромное значение для сохранения духовного единства всей Руси, потому что вы находитесь на пограничье. А пограничье — это зона, всегда находящаяся под обстрелом. Во время войны — патронами и снарядами, а в мирное время — различными влияниями. Поэтому благодарю вас за стояние в истине, а эта истина укрепляет и вас, и всю Русскую православную церковь", — заключил предстоятель РПЦ.
По данным сайта Московского патриархата РПЦ, Владимир Гундяев 3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.
Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. В РПЦ день интронизации отмечается как праздник: патриарх совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников, затем предстоятеля поздравляют, обычно говорится и о развитии церковной жизни за период его патриаршества.
РелигияБелоруссияЛенинградПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
