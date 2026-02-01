Рейтинг@Mail.ru
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко - РИА Новости, 01.02.2026
10:31 01.02.2026
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения после аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр Виталий Кличко. РИА Новости, 01.02.2026
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения после аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр Виталий Кличко.
"За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1,5 тысячи столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Сейчас без теплоснабжения остаются тысяча домов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
В субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.
В Киеве восстановили водоснабжение
