https://ria.ru/20260201/kiev-2071523178.html
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко - РИА Новости, 01.02.2026
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения после аварии в энергосистеме Украины, сообщил мэр Виталий Кличко. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:31:00+03:00
2026-02-01T10:31:00+03:00
2026-02-01T10:31:00+03:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068370777_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cea17019cee45a1f9dc61b6aa1c8c61.jpg
https://ria.ru/20260201/kiev-2071489079.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068370777_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9f92aa96cb3dad6d3e26254259ac65d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виталий кличко, денис шмыгаль
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
Тысяча жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, заявил Кличко
Кличко: тысяча домов в Киеве остаются без тепла после аварии в энергосистеме