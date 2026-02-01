В Киеве восстановили водоснабжение

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водоснабжение, пропавшее в Киеве в субботу из-за аварии в энергосистеме, восстановили во всех районах украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко.
Ранее в субботу компания "Киевводоканал" сообщала, что украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды не было во всех районах города.
"Во всех районах столицы возобновили водоснабжение. Без тепла еще остаются около 2600 домов, - говорится в публикации Telegram-канала Кличко.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.