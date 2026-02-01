В Киеве восстановили водоснабжение

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водоснабжение, пропавшее в Киеве в субботу из-за аварии в энергосистеме, восстановили во всех районах украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко.

Ранее в субботу компания "Киевводоканал" сообщала, что украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды не было во всех районах города.