В Киеве восстановили водоснабжение - РИА Новости, 01.02.2026
00:56 01.02.2026
В Киеве восстановили водоснабжение
Водоснабжение, пропавшее в Киеве в субботу из-за аварии в энергосистеме, восстановили во всех районах украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко.
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
киев
украина
2026
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Водоснабжение, пропавшее в Киеве в субботу из-за аварии в энергосистеме, восстановили во всех районах украинской столицы, заявил мэр города Виталий Кличко.
Ранее в субботу компания "Киевводоканал" сообщала, что украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды не было во всех районах города.
"Во всех районах столицы возобновили водоснабжение. Без тепла еще остаются около 2600 домов, - говорится в публикации Telegram-канала Кличко.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
