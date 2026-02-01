Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 7:3 (2:2, 3:0, 2:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (7-я минута), Кирилл Капризов (20), Матс Цуккарелло (21), Куинн Хьюз (33), Владимир Тарасенко (36), Тайлер Питлик (50) и Брок Фэйбер (55). У "Эдмонтона" отличились Леон Драйзайтль (4), Райан Ньюджент-Хопкинс (9) и Джек Рословик (53).
01 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
03:16 • Леон Драйзайтль
08:01 • Райан Нюджент-Хопкинс
52:43 • Джек Рослович
(Дарнелл Нерс, Йозуа Самански)
06:15 • Юэль Эрикссон Эк
(Квин Хьюс, Йеспер Валльстедт)
19:24 • Кирилл Капризов
20:35 • Матс Цуккарелло
32:29 • Квин Хьюс
(Брок Фабер)
35:40 • Владимир Тарасенко
49:42 • Тайлер Питлик
54:17 • Брок Фабер
Всего на счету 28-летнего российского нападающего Капризова 67 очков (30 голов + 37 передач) в 56 матчах текущего сезона. В активе 34-летнего форварда Тарасенко 30 (14+16) результативных действий в 49 встречах. Он отличился с передачи 22-летнего нападающего Данилы Юрова, на счету которого 21 результативное действие (8+13) за аналогичное количество игр. Их партнер по команде нападающий Яков Тренин также отметился передачей, в его активе 16 (4+12) очков в 56 встречах. Российский форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин очков не набрал.
"Миннесота" (74 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Эдмонтон" (64) идет вторым в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
В следующем матче "Миннесота" примет "Монреаль Канадиенс" 3 февраля. Днем позже "Эдмонтон" сыграет с "Торонто Мейпл Лифс" на домашнем льду.