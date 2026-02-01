Рейтинг@Mail.ru
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:53 01.02.2026 (обновлено: 09:11 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071515502.html
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T08:53:00+03:00
2026-02-01T09:11:00+03:00
хоккей
спорт
эдмонтон
владимир тарасенко
кирилл капризов
матс цуккарелло
миннесота уайлд
эдмонтон ойлерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070686838_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_38ac3af5472105f6b45cd41982465320.jpg
https://ria.ru/20260201/vegas-2071514496.html
эдмонтон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070686838_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8a9c2ac6483c821de9f289a68a44859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдмонтон, владимир тарасенко, кирилл капризов, матс цуккарелло, миннесота уайлд, эдмонтон ойлерз, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эдмонтон, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Миннесота Уайлд, Эдмонтон Ойлерз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в НХЛ

Голы Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

© REUTERS / Kiyoshi MioКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Kiyoshi Mio
Кирилл Капризов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 7:3 (2:2, 3:0, 2:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (7-я минута), Кирилл Капризов (20), Матс Цуккарелло (21), Куинн Хьюз (33), Владимир Тарасенко (36), Тайлер Питлик (50) и Брок Фэйбер (55). У "Эдмонтона" отличились Леон Драйзайтль (4), Райан Ньюджент-Хопкинс (9) и Джек Рословик (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Эдмонтон
3 : 7
Миннесота
03:16 • Леон Драйзайтль
08:01 • Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
52:43 • Джек Рослович
(Дарнелл Нерс, Йозуа Самански)
06:15 • Юэль Эрикссон Эк
(Квин Хьюс, Йеспер Валльстедт)
19:24 • Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло)
20:35 • Матс Цуккарелло
(Райан Хартман)
32:29 • Квин Хьюс
(Брок Фабер)
35:40 • Владимир Тарасенко
(Маркус Фолиньо, Данила Юров)
49:42 • Тайлер Питлик
(Яков Тренин, Винни Хиностроза)
54:17 • Брок Фабер
(Мэттью Болди, Якоб Миддлтон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету 28-летнего российского нападающего Капризова 67 очков (30 голов + 37 передач) в 56 матчах текущего сезона. В активе 34-летнего форварда Тарасенко 30 (14+16) результативных действий в 49 встречах. Он отличился с передачи 22-летнего нападающего Данилы Юрова, на счету которого 21 результативное действие (8+13) за аналогичное количество игр. Их партнер по команде нападающий Яков Тренин также отметился передачей, в его активе 16 (4+12) очков в 56 встречах. Российский форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин очков не набрал.
"Миннесота" (74 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Эдмонтон" (64) идет вторым в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
В следующем матче "Миннесота" примет "Монреаль Канадиенс" 3 февраля. Днем позже "Эдмонтон" сыграет с "Торонто Мейпл Лифс" на домашнем льду.
Российский нападающий Вегаса Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Гол Барбашева не спас "Вегас" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"
Вчера, 08:40
 
ХоккейСпортЭдмонтонВладимир ТарасенкоКирилл КапризовМатс ЦуккареллоМиннесота УайлдЭдмонтон ОйлерзМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала