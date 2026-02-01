Овечкина чуть не лишили грандиозной победы! "Вашингтон" спасет сезон?

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" уступали по ходу встречи со счетом 0:3, но добыли волевую победу. Александр Овечкин и компания стали чуть ближе к плей-офф.

Клуб Овечкина несет потери

"Вашингтон Кэпиталз" с огромным трудом буквально дотерпел до завершения недавней гостевой серии, которая стала самой длинной для клуба в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На выезде подопечные Спенсера Карбери провели порядка 12 дней и за этот период сыграли шесть матчей. Впечатления от этой серии у "Вашингтона" остались негативные. Команда в рамках прошедшего выезда потерпела четыре поражения и набрала всего лишь пять очков из 12 возможных.

© REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин © REUTERS / Isaiah J. Downing Александр Овечкин

Вместе с неудачными результатами "Кэпиталз" в рамках длительных гастролей столкнулись с новой эпидемией травм. За последние почти две недели у "столичных" повреждения разной степени тяжести получили Расмус Сандин, Коннор Макмайкл, Мэтт Рой, а также голкиперы Логан Томпсон и Чарли Линдгрен. Последние четверо в итоге были переведены в список травмированных. В связи с потерей сразу двух основных вратарей "Вашингтон" был вынужден вызвать в главную команду Клэя Стивенсона и Гарина Бьерклунда из своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Херши Беарз".

Также из АХЛ в стан "Кэпиталз" прибыл российский нападающий Богдан Тринеев. В декабре 23-летний форвард уже проводил свои дебютные матчи за "Вашингтон" и даже получил от Александра Овечкина прозвище Богдан Кросби в честь 87-го номера, а на прошлой неделе подписал со столичным клубом новый контракт сроком на два года и на общую сумму в 1,8 миллиона долларов. Причем соглашение в свой первый год действия будет иметь двусторонний характер, а второй — односторонний.

© Фото : x.com/capitals Богдан Тринеев © Фото : x.com/capitals Богдан Тринеев

Впрочем, завершили столь сложный выезд "Кэпиталз" на приятной ноте, обыграв одного из лидеров Восточной конференции "Детройт Ред Уингз" (4:3 Б). И пусть по ходу встречи в Детройте "Вашингтон" умудрился упустить преимущество в счете 3:1, пропустив обидный гол после рикошета шайбы от окошка в стекле для фотографов, после чего матч был переведен в овертайм, но та игра стала для "столичных" первой с 10 января, в течение которой они ни разу не уступили сопернику в счете, и принесла команде важные очки.

По возвращении в столицу США "Вашингтон" вышел на другой важный отрезок. До перерыва в чемпионате на зимние Олимпийские игры, участие в которых впервые с 2014 года примут игроки НХЛ, но из-за необоснованных, надуманных и политических решений Международной федерации хоккея (IIHF) не сыграют россияне, "Кэпс" проведут еще четыре матча. Три из них — против соперников по Столичному дивизиону. Оттого эти игры имеют еще более высокое значение ввиду борьбы за попадание в плей-офф, а ведь отставание "Вашингтона" от зоны уайлд-кард по итогам минувшей гостевой серии составляло восемь очков.

Судьбоносную погоню в рамках отрезка до перерыва в чемпионате "Кэпс" начали сегодняшней встречей с "Каролиной Харрикейнз" — единоличным лидером Столичного дивизиона. В этом сезоне обе команды уже встречались друг с другом: в ноябре со счетом 4:1 победу благодаря голу и передаче Александра Овечкина одержал "Вашингтон", а в декабре "Каролина" преуспела в серии буллитов (3:2 Б). До новой встречи с "Кэпиталз" "Харрикейнз" набрали мощный ход. В 14 матчах в 2026 году подопечные Рода Бриндамора одержали девять побед. Особенно эффектно и эффективно в первый месяц нового календарного года проявил себя Андрей Свечников. Звездный российский нападающий "ураганов" за этот период набрал 19 очков и забросил десять шайб, в том числе оформив хет-трик во встрече с "Нью-Джерси Девилз" (4:1). Свечников установил новые личные рекорды результативности в карьере в чемпионатах НХЛ в рамках одного календарного месяца.

© Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников © Фото : x.com/canes Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников

Невероятная победа "Вашингтона"!

В преддверии важной и очень тяжелой встречи с "Каролиной" тренерский штаб "Вашингтона" дал своим подопечным выходной, чтобы те немного отдохнули, побыли со своими семьями и набрались нужных эмоций и сил. Например, Александр Овечкин вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей и белорусский нападающий "Кэпс" Алексей Протас успели посетить матч чемпионата НБА между "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" (111:142).

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин и Леброн Джеймс © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин и Леброн Джеймс

Присутствие Овечкина на играх "Уизардс" не является чем-то необычным, россиянин нередко посещает матчи баскетбольного клуба из Вашингтона. К тому же мать Александра Михайловича Татьяна Николаевна является прославленной баскетболисткой, двукратной олимпийской чемпионкой и заслуженным тренером. Однако этот визит Ови буквально взорвал медиапространство, ведь после матча россиянин со своими детьми встретился с легендой НБА и самым результативным баскетболистом в истории лиги Леброном Джеймсом и обменялся с ним джерси с автографами. Легендарность этих кадров зашкаливает.

У "Каролины" же выходных не было. Двумя днями ранее "Харрикейнз" в Роли провели матч-блокбастер против "Юты Маммот" и отдали в той игре очень много сил и эмоций. После 58 минут матча "ураганы" проигрывали "мамонтам" со счетом 2:4, но в течение полутора минут при прямом участии Андрея Свечникова "Кейнз" умудрились забросить три шайбы подряд и добыли победу незадолго до финальной сирены.

С учетом столь тяжелого матча было ожидаемо, что в Вашингтоне подопечные Бриндамора сыграют на порядок скромнее. Тем более игрой с "Кэпиталз" у "Харрикейнз" начался бэк-ту-бэк — менее чем через сутки после этой встречи "Каролина" сыграет еще и с "Лос-Анджелес Кингз". "Столичные" соотнесли все необходимые факты, чтобы действовать против соперника с позиции силы. Поначалу "Вашингтон" играл с "Каролиной" на равных, а впоследствии только увеличивал свое влияние на ход матча и местами откровенно доминировал над оппонентом. Но "Кэпс" в то же время мешали сами себе: подопечные Карбери допускали грубейшие и очень необязательные ошибки, за которые "Харрикейнз" наказывали очень строго.

Так, за несколько минут до первого перерыва "ураганы" организовали два гола подряд буквально из ничего. Сперва хозяева площадки ошиблись в выборе позиции в своей зоне и на мгновение позволили соперникам сообразить атаку "2 в 1": Уильям Каррье подхватил шайбу и, быстро опустив ее на лед, отпасовал на пятак, откуда Марк Янковски расстрелял ворота Стивенсона. Чуть позднее опытный защитник Джон Карлсон перед своими воротами махнул клюшкой мимо шайбы и подарил ее Себастьяну Ахо, который с удовольствием принял такой подарок и отметился голом.

© REUTERS / Daniel Kucin Jr. Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз" © REUTERS / Daniel Kucin Jr. Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз"

Во втором периоде "Харрикейнз" редко действовали в чужой зоне, но все равно смогли поразить ворота "Вашингтона". В дебюте периода Шейн Гостисбер бросил издали от левого борта с расчетом на то, что кто-нибудь из одноклубников сыграет на подставлении. Но все получилось куда удачнее для него: шайба влетела в ближнюю "девятку", Стивенсон не успел среагировать на бросок.

В "Вашингтоне" понимали, что при игровом превосходстве счет 0:3 на табло "Кэпитал Уан Арены" не имеет ничего общего со справедливостью. Тогда "Кэпиталз" увеличили давление на ворота Фредерика Андерсена, который действовал классно и совершил несколько ярких спасений. От одного только Александра Овечкина за матч поступило три опаснейших броска в створ, но с ними голкипер "Каролины" справился. "Прошить" его первым удалось Хендриксу Лапьеру. Форвард "Кэпс" буквально навалился на чужие ворота и со второго добивания загнал шайбу в сетку, положив начало мощному камбэку.

Незадолго до конца периода белорусский форвард Алексей Протас, классно сыграв на синей линии и сохранив шайбу в чужой зоне, протащил снаряд по левому борту и прицельно прострелил на пятак, откуда Дилан Строум успешно подправил шайбу в ворота. "Вашингтон" с каждой следующей атакой все увеличивал и увеличивал нагрузку на Андерсона и испытывал последние надежды на удачу. Она — удача — ответила "столичным" взаимностью за шесть с небольшим минут до конца основного времени. "Харрикейнз" неожиданно допустили хаос перед своими воротами и упустили тех игроков, кого надо было опекать. Джейкоб Чикран воспользовался ситуацией и неотразимо бросил из зоны слота.

© REUTERS / Daniel Kucin Jr. Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз" © REUTERS / Daniel Kucin Jr. Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз"

В тот момент "Кэпс" уже ничто не могло остановить. Выяснение отношений продолжилось в овертайме, но недолго: Джасти Сурдиф мощно выстрелил из левого круга вбрасывания, а затем он же моментально сыграл на добивании после яркого сейва Андерсона. Примечательно, что победную шайбу "Вашингтона" судьи едва не отменили. Пока команды уходили в свои раздевалки, арбитры смотрели видеоповтор голевого момента на предмет возможной помехи вратарю. К счастью для "Кэпс", нарушения правил с их стороны рефери не зафиксировали и все-таки засчитали взятие ворот.

4:3 ОТ — "Вашингтон" впервые за два месяца оформил минимальную победную серию и выиграл два матча подряд! Для "Кэпиталз" ситуация принципиально не поменялась, но их отставание от зоны уайлд-кард все же сократилось на два очка. Борьба за попадание в плей-офф только обостряется.