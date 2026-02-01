Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота

ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в стране попыткой переворота, которая была предотвращена.
"Я был проинформирован, что один влиятельный американский чиновник в правительстве сообщил иранской стороне, что в ситуации, которая происходила в Иране, ЦРУ и Моссад использовали все свои возможности", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит официальный Telegram-канал верховного лидера.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.