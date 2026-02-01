Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота - РИА Новости, 01.02.2026
14:18 01.02.2026 (обновлено: 17:31 01.02.2026)
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота - РИА Новости, 01.02.2026
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в стране попыткой переворота, которая была предотвращена. РИА Новости, 01.02.2026
2026
в мире, иран, али хаменеи
В мире, Иран, Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана назвал беспорядки в стране попыткой переворота

Хаменеи назвал недавние беспорядки в Иране безуспешной попыткой переворота

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в стране попыткой переворота, которая была предотвращена.
"Недавние беспорядки были похожи на переворот… и этот переворот был разгромлен", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит агентство SNN.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Парламент Ирана потребовал выдворить европейских военных атташе из страны
Вчера, 14:03
Верховный лидер Ирана также отметил, что получил информацию об использовании ЦРУ и Моссадом всех своих возможностей в ходе недавних протестов в исламской республике.
"Я был проинформирован, что один влиятельный американский чиновник в правительстве сообщил иранской стороне, что в ситуации, которая происходила в Иране, ЦРУ и Моссад использовали все свои возможности", - сказал Хаменеи, чьи слова приводит официальный Telegram-канал верховного лидера.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Верховный лидер Ирана рассказал о последствиях, если США развяжут войну
Вчера, 11:33
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
