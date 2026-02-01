Рейтинг@Mail.ru
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 01.02.2026 (обновлено: 22:51 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/kallas-2071578472.html
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 01.02.2026
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал в соцсети X недавнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T18:43:00+03:00
2026-02-01T22:51:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
марк эпископос
евросоюз
кайя каллас
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_98a53c2a760825fbdac5dc6e72e4629b.jpg
https://ria.ru/20260201/ssora-2071495442.html
https://ria.ru/20260130/kallas-2071143921.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_96765ff606ae8d828f3488d96b615efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, марк эпископос, евросоюз, кайя каллас, фридрих мерц
В мире, Россия, Москва, Европа, Марк Эпископос, Евросоюз, Кайя Каллас, Фридрих Мерц
Дерзкое заявление Каллас о России вызвало возмущение на Западе

Эпископос: слова Каллас о переговорах с Россией ошибочны по нескольким причинам

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал в соцсети X недавнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией.
Ранее Каллас на пресс-конференции Европейской службы внешних связей заявила, что Европа якобы "не может предложить России что-то сверх того, чего они уже достигли во взаимоотношениях с американцами", в связи с чем нет оснований для возобновления диалога между Брюсселем и Москвой.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
СМИ раскрыли, что случилось из-за резкой ссоры Каллас и фон дер Ляйен
Вчера, 03:02
"Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам", — заявил Эпископос.
По мнению эксперта, Европе необходимо восстановить диалог с Россией. Он также отметил, что ЕС надо пойти на переговоры с Москвой не только для скорейшего установления мира на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 января выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
30 января, 09:24
 
В миреРоссияМоскваЕвропаМарк ЭпископосЕвросоюзКайя КалласФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала