МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал в соцсети X недавнее заявление главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией.
"Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам", — заявил Эпископос.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 января выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
