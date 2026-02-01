Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/kalifornija-2071501233.html
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин - РИА Новости, 01.02.2026
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин
Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии, сообщает дорожный патруль штата. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:57:00+03:00
2026-02-01T04:57:00+03:00
авто
калифорния
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
https://ria.ru/20260120/snegopad-2068915420.html
https://ria.ru/20250309/ssha-2003873265.html
калифорния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, калифорния, россия, в мире
Авто, Калифорния, Россия, В мире
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин

В Калифорнии на шоссе 99 столкнулись 59 автомобилей

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии, сообщает дорожный патруль штата.
"Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях", - говорится в сообщении патруля в соцсети Facebook*.
Массовое ДТП в Мичигане, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США из-за снегопада на трассе столкнулись более 100 автомобилей
20 января, 00:13
В публикации уточняется, что несколько человек получили легкие и средние травмы.
Телеканал ABC указывает, что крупное ДТП произошло на фоне плохой видимости из-за плотного тумана.
"Десять человек были направлены в местную больницу для лечения травм", - добавляет местное подразделение телеканала ABC KFSN.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В Лос-Анджелесе машина въехала в автосалон
9 марта 2025, 06:08
 
АвтоКалифорнияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала