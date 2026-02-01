В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии, сообщает дорожный патруль штата.

"Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях", - говорится в сообщении патруля в соцсети Facebook*.

В публикации уточняется, что несколько человек получили легкие и средние травмы.

Телеканал ABC указывает, что крупное ДТП произошло на фоне плохой видимости из-за плотного тумана.

"Десять человек были направлены в местную больницу для лечения травм", - добавляет местное подразделение телеканала ABC KFSN.