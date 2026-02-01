https://ria.ru/20260201/kalifornija-2071501233.html
В Калифорнии на шоссе столкнулись почти 60 машин
Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии, сообщает дорожный патруль штата. РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Почти 60 машин столкнулись на шоссе в Калифорнии, сообщает дорожный патруль штата.
"Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях", - говорится в сообщении патруля в соцсети Facebook*.
В публикации уточняется, что несколько человек получили легкие и средние травмы.
Телеканал ABC указывает, что крупное ДТП произошло на фоне плохой видимости из-за плотного тумана.
"Десять человек были направлены в местную больницу для лечения травм", - добавляет местное подразделение телеканала ABC KFSN.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.