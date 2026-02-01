В Кабуле восемь человек погибли при взрыве газового баллона

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Семь детей и женщина погибли, еще шестеро получили тяжелые ранения в результате взрыва газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press.
"В районе Кала-е Фатулла седьмого муниципального округа Кабула произошел взрыв газового баллона и парового котла, в результате чего погибли восемь членов одной семьи, включая женщину и семерых детей. Еще шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении агентства.
По свидетельству очевидцев, которое приводит агентство, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана и поселившейся в этом районе. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического инцидента, добавляет агентство.
"Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", - отмечает агентство.
В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям в различных регионах страны.