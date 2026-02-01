В Кабуле восемь человек погибли при взрыве газового баллона

"Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", - отмечает агентство.

В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям в различных регионах страны.