В Кабуле восемь человек погибли при взрыве газового баллона - РИА Новости, 01.02.2026
16:36 01.02.2026
В Кабуле восемь человек погибли при взрыве газового баллона
Семь детей и женщина погибли, еще шестеро получили тяжелые ранения в результате взрыва газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T16:36:00+03:00
2026-02-01T16:36:00+03:00
в мире
кабул (город)
афганистан
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
В Кабуле восемь человек погибли при взрыве газового баллона

AVA-press: в Кабуле при взрыве газа погибли восемь человек, шесть пострадали

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане
Автомобиль скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Семь детей и женщина погибли, еще шестеро получили тяжелые ранения в результате взрыва газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press.
"В районе Кала-е Фатулла седьмого муниципального округа Кабула произошел взрыв газового баллона и парового котла, в результате чего погибли восемь членов одной семьи, включая женщину и семерых детей. Еще шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении агентства.
Взрыв в районе Шахр-Нау в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие
19 января, 15:21
По свидетельству очевидцев, которое приводит агентство, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана и поселившейся в этом районе. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического инцидента, добавляет агентство.
"Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", - отмечает агентство.
В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям в различных регионах страны.
Cнегопад обрушился на Кабул - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Афганистане 61 человек погиб из-за зимних бурь и ледяных дождей
24 января, 15:08
 
В миреКабул (город)Афганистан
 
 
